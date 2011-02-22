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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۴۰

مصر کشته و زخمی شدن 6851 نفر را در قیام مردمی تایید کرد

مصر کشته و زخمی شدن 6851 نفر را در قیام مردمی تایید کرد

وزارت بهداشت مصر کشته و زخمی شدن 6 هزار و 851 نفر را در نتیجه قیام فراگیر مردمی که به سقوط دیکتاتوری "حسنی مبارک" منجر شد، تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت مصر امروز سه شنبه در گزارشی تایید کرد: در نتیجه تظاهرات ضد دولتی در مصر که به سقوط دیکتاتوری "حسنی مبارک" منجر شد، دست کم 384 نفر کشته و 6 هزار و 467 نفر زخمی شدند.

این گزارشها بر اساس اطلاعات به دست آمده از بیمارستانها و دفاتر بهداشت مصر است و کشته شدن 384 نفر و زخمی شدن 6 هزار و 467 فرد دیگر تایید شده است.

حسنی مبارک سرانجام 22 بهمن ماه در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی تسلیم شد و از قدرت کناره گیری و شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد؛ با این حال مردم مصر به ویژه جوانان بر ادامه انقلاب تا تحقق تمام خواسته های مشروع و پاکسازی کامل مصر از دنباله ها و بقایای رژیم سابق تاکید می کنند.

کد مطلب 1259377

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