مصر کشته و زخمی شدن 6851 نفر را در قیام مردمی تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت مصر امروز سه شنبه در گزارشی تایید کرد: در نتیجه تظاهرات ضد دولتی در مصر که به سقوط دیکتاتوری "حسنی مبارک" منجر شد، دست کم 384 نفر کشته و 6 هزار و 467 نفر زخمی شدند.

این گزارشها بر اساس اطلاعات به دست آمده از بیمارستانها و دفاتر بهداشت مصر است و کشته شدن 384 نفر و زخمی شدن 6 هزار و 467 فرد دیگر تایید شده است.

حسنی مبارک سرانجام 22 بهمن ماه در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی تسلیم شد و از قدرت کناره گیری و شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد؛ با این حال مردم مصر به ویژه جوانان بر ادامه انقلاب تا تحقق تمام خواسته های مشروع و پاکسازی کامل مصر از دنباله ها و بقایای رژیم سابق تاکید می کنند.