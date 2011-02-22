تظاهرات مردم فلسطین علیه قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، درادامه تظاهرات همبستگی با مردم لیبی صدها فلسطینی حمله وحشیانه عوامل و مزدوران قذافی به تظاهرات کنندگان لیبی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان دراین تظاهرات شعارهایی علیه رژیمهای مستبد سر دادند. آنها در حالی که پرچمهای فلسطین و کشورهای عربی دیگر در دست داشتند اقدام به سوزاندن تصویر "معمر قذافی" رهبر لیبی کردند. تظاهرکنندگان از سکوت مجامع بین المللی در قبال کشتار مردم لیبی انتقاد کردند.

"حماد الرقب" سخنگوی حماس در این تظاهرات گفت : حماس از قیام مردم لیبی حمایت می کند و مخالف ظلم و استبداد معمر قذافی و رژیم آن علیه مردم بیگناه این کشور به ویژه حمله هوایی است.

وی افزود: کشتار جنایتکارانه ای که قذافی و افراد وی در حق مردم بیگناه انجام می دهند سبب مهار این قیام نمی شود، بلکه آن را شعله ورتر خواهد کرد.

الرقب تاکید کرد: غزه با وجود حملات موشکی و بمباران وحشیانه صهیونیستها تسلیم نشد و قذافی جنایتکاری است که به مشتی مزدور و کاباره نشین وابسته است و به زودی سرنوشتی همانند مبارک و بن علی پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر "محمد الهندی" عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین در غزه تاکید کرد: مردم فلسطین با مردم لیبی در مبارزه با رژیم طاغوتی و رئیس ظالم آن، "معمر قذافی" که از هواپیما برای سرکوبی مردم در خیابانهای طرابلس و بنغاری استفاده می کنند همراه و همدل هستند.

وی ادامه داد: هواپیماهای لیبی هنگامی که صهیونیستها نوار غزه را بمباران می کردند کجا بودند؟ این هواپیماها هنگامی که هواپیماهای آمریکایی طرابلس پایتخت لیبی را هدف قرار دادند کجا بودند؟

تظاهرات کنندگان فلسطینی شعارهایی در حمای از مردم لیبی با این مضامین سر دادند؛(طاغوت و خانواده اش باید نابود شود)، (لیبی به خاطر آزادی می رزمد)، (هواپیماها قاتل مزدور هستند)، (دیکتاتوری باید نابود شود) سر دادند.