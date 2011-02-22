30 میلیارد تومان برای مهار سیلاب در خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان، امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: بیش از 75 درصد استان خراسان رضوی در معرض سیل خیزی متوسطه به بالاست و این لزوم برنامه ریزی هرچه بیشتر و مهیا نمودن زیرساخت های لازم برای مقابله با این پدیده طبیعی را می طلبد.

وی با اشاره به تغییر اقلیم بعضی از مناطق به عنوان پدیده ای جدی در قرن اخیر افزود: با در نظر گرفتن موقعیت اقلیمی استان در بعضی از مناطق شاهد کاهش بارش و در برخی دیگر شاهد افزایش بارش های سیل آسا بوده ایم که این موضوع بر اهمیت آمادگی دستگاه های بحران مدار تاکید می کند.

مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی تاکید کرد: نقاط آسیب پذیر خراسان رضوی در مقابله با سیل توسط کارشناسان مدیریت بحران استان احصا و شناسایی گردیده و به منظور کنترل و کاهش هر چه بیشتر تلفات انسانی در این مورد برنامه ریزی شده است.

وی تصریح کرد: لایروبی کانال ها، مسیل ها و رودخانه ها از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص بوده و طی دو سال گذشته بیش از 700 میلیون تومان اعتبار به این امر اختصاص یافته است.

عرفانیان خاطرنشان کرد: 90 درصد تلفات ناشی از حوادث غیرمترقبه استان مربوط به سیل است و به همین جهت طی دو سال گذشته برای کنترل و مهار سیلاب ها 30 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه ای که با کمک تمامی دستگاه ها صورت گرفته و با عنایت به اینکه خراسان رضوی جزو شش استان برتر حادثه خیز در کشور است، علیرغم افزایش 15 درصدی تعداد پدیده های حوادث غیرمترقبه، میزان تلفات هفت درصد کاهش داشته است.