تدوین آثار فقهی یکی از برکات انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله استادی، در مراسم رونمایی از «موسوعةالفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)» و چند اثر فقهی دیگر که ظهر سه شنبه در محل سالن همایش‌های مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) برگزار شد، تدوین آثار فقهی را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانسته و تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی حوزه متحول شد؛ از این رو می‌توان گفت این آثار، ثمره برکات نهضت امام خمینی(ره)، حوزه تحول یافته پس از انقلاب اسلامی ایران و همچنین توجه ویژه مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید به فقه اهل بیت و اهتمام به گسترش آن است.



وی در ادامه اظهار داشت: شروط موفق بودن یک دایره المعارف چند چیز است و از آن جمله این است که وجه مهم این کار برای کسانی که مشغول تهیه این آثار هستند، روشن شود.



آیت الله استادی ادامه داد: در شروط دیگر یک دائره المعارف موفق، این است که ضعفی در آن نباشد و علاوه بر آن کسانی که برای تهیه و تدوین آن اقدام می‌کنند، بایستی لیاقت و آمادگی خاصی در علم فقه داشته باشند.



عضو جامعه مدرسین حوزه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در «موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)» که به همت مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع) تدوین شده است، نکات فوق رعایت شده و قطعا اثر موفق و مفیدی خواهد بود.



وی با بیان این که بهترین مؤلف دائره المعارف، کسی است که برای نوشتن آن به کتاب های مرجع رجوع کند، گفت: اگر هر دایره المعارف بتواند مراجعان و مخاطبان خود را با فقه امامی آشنا کند، کافی است.



آیت الله استادی در ادامه با اشاره به این که کاهش زمان تدوین برای یک دایره المعارف نشان دهنده موفقیت آن نخواهد بود، تأکید کرد: قطعا کارهای مهمی از این دست باید با صبر و دقت خاصی تدوین و در نهایت بازبینی شود تا اشکالی در آن‌ها نباشد.