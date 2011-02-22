ارسال 90 مقاله و چکیده مقاله به همایش ملی سیره علوی در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سید محسن حسینی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: به همت دانشگاه لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بنیاد بین المللی غدیر استان لرستان همایش ملی سیره علوی 10 اسفندماه جاری در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

وی افزود: با فراخوان انجام شده برای این همایش ملی تاکنون 60 چکیده مقاله و 30 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان با اشاره به این‌که این همایش برای سومین سال است که در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود، افزود: مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی، ضرورت‌ها و اهداف بازشناسی اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در جامعه امروز، مؤلفه‌های اخلاق اجتماعی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، آموزشی و تربیت در سیره علوی، بازتاب اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در متون ادبی از جمله محورهای این همایش ملی است.

حسینی از آغاز دوباره فعالیت مرکز تحقیقات امام علی(ع) در دانشگاه لرستان خبر داد و گفت: این مرکز تحقیقات طی سال‌های گذشته در دانشگاه لرستان راه‌اندازی شد که فعالیت آن طی این مدت کم‌رنگ بوده است.

وی با بیان اینکه این مرکز فعالیت خود را طی ماههای اخیر از سرگرفته وراه‌اندازی کتابخانه تخصصی امام علی(ع) از جمله فعالیت‌های این مرکز است، خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات امام علی(ع) دانشگاه لرستان از تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع امام علی(ع) حمایت مادی و معنوی خواهد.