  1. استانها
  2. لرستان
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

مهدوی خبر داد:

پتروشیمی لرستان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پتروشیمی لرستان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان از پیشرفت 55 درصدی پتروشیمی استان خبر داد.

علی مهدوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با وجود محدودیتها، مشکلات و تحریم هایی که وجود دارد متولیان ساخت پتروشیمی لرستان سعی خود را به کار بسته اند تا مدت زمان افتتاح این پروژه را بر اساس وعده های قبلی به پیش ببرند.

وی ادامه داد: این در حالیست که مطابق برنامه هم اکنون عملیات اجرایی پتروشیمی لرستان با پیشرفت 55 درصدی در دست اجرا است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان یادآور شد: میزان سرمایه گذاری این پروژه حدود 5 هزار میلیارد ریال است.

مهدوی با بیان اینکه تعداد نیروی مشغول به کار در ان پروژه بین 400 تا 500 نفر است، خاطر نشان کرد: زمان تقریبی بهره برداری آزمایشی از این طرح بزرگ ملی بهمن ماه سال 90 خواهد بود.

وی ادامه داد: پتروشیمی استان لرستان همزمان با خرداد ماه سال 1391 به بهره برداری کامل می رسد.

کد مطلب 1259384

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه