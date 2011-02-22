پتروشیمی لرستان 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی مهدوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با وجود محدودیتها، مشکلات و تحریم هایی که وجود دارد متولیان ساخت پتروشیمی لرستان سعی خود را به کار بسته اند تا مدت زمان افتتاح این پروژه را بر اساس وعده های قبلی به پیش ببرند.

وی ادامه داد: این در حالیست که مطابق برنامه هم اکنون عملیات اجرایی پتروشیمی لرستان با پیشرفت 55 درصدی در دست اجرا است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان یادآور شد: میزان سرمایه گذاری این پروژه حدود 5 هزار میلیارد ریال است.

مهدوی با بیان اینکه تعداد نیروی مشغول به کار در ان پروژه بین 400 تا 500 نفر است، خاطر نشان کرد: زمان تقریبی بهره برداری آزمایشی از این طرح بزرگ ملی بهمن ماه سال 90 خواهد بود.

وی ادامه داد: پتروشیمی استان لرستان همزمان با خرداد ماه سال 1391 به بهره برداری کامل می رسد.