فرار قذافی به ونزوئلا تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت ونزوئلا اعلام کرد خبرهایی که درباره عزیمت "معمر قذافی" رهبر لیبی به ونزوئلا در پی اعتراضات گسترده مردم این کشور منتشر شده صحت ندارد.

"آندرس ایزارا" وزیر ارتباطات ونزوئلا در مصاحبه با تلویزیون دولتی ونزوئلا اظهارات "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در مورد فرار قذافی به این کشور را تکذیب کرد.

هیگ روز دوشنبه طی سخنانی که در بروکسل ایراد کرد مدعی شد اخباری مبنی بر سفر قذافی به ونزوئلا دریافت کرده است. از سوی دیگر قذافی که از زمان آغاز درگیریها در لیبی در انظار عمومی ظاهر نشده، در ویدئویی که روز گذشته از وی در رسانه های لیبی منتشر شد اعلام کرد: من در کشور هستم و به ونزوئلا نرفته ام.

قذافی به زعم خود خبرهای فرارش به ونزوئلا را به دشمنانی نسبت داد که به دنبال ایجاد ناآرامی در لیبی هستند و از مردم خواست که این اخبار را باور نکنند.

گفتنی است لیبی و ونزوئلا روابط دوستانه ای داشته و رهبران آنها طی سالهای اخیر سفرهایی را به این دو کشور داشته اند. چاوز در سال 2009 از قذافی به عنوان یکی از رهبران بزرگ قرن نام برده است.