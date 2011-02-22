  1. استانها
  2. قم
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۵

برای نخستین بار در کشور؛

ویندوز با طراحی اسلامی در نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی عرضه شده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه نرم افزاری طوفان از استان مرکزی گفت: برای نخستین بار در کشور سیستم عامل ویندوز با طراحی اسلامی ساخته و در نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی قم عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار‌زاده در خصوص ویژگی‌های سیستم عامل ویندوز اسلامی افزود: در سیستم عامل ویندوز با طراحی اسلامی که برگرفته از سیستم عامل ویندوز xp است تمام تصاویر، تم‌ها، صدا‌ها، فونت‌های فارسی و اسلامی و صفحه لوگین، صفحه بوت و محیط نصب ویندوز اسلامی است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویندوز طراحی شده شامل نرم افزار قرآن سه بعدی، همراه با ترجمه فارسی و قابلیت ورق خوردن، نرم افزار حرم آنلاین برای پخش زنده حرم امام رضا(ع)، نرم افزار تفسیر المیزان، توضح المسائل هفت مرجع عالیقدر و نرم افزار استخاره آنلاین است.

مدیر گروه نرم افزاری طوفان با اشاره به اینکه محصول ساخته شده زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی انجام شده است اظهار داشت: نصب ویندوز اسلامی آسان و بدون نیاز به شماره ورودی است.

افشارزاده تاکید کرد: این ویندوز xp در مدت 17 دقیقه نصب و راه اندازی می‌شود.
 

