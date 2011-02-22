شورای بازرگانان ایران و ترکمنستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مهدی غضنفری عصر سه شنبه در نشست تجاری دوجانبه ایران و ترکمنستان در عشق آباد با اشاره به اینکه دوکشور ایران و ترکمنستان در مسیر جاده ابریشم واقع شده اند اظهارداشت: ایران دروازه ورود ترکمنستان به دریای آزاد است و ترکمنستان نیز دروازه ورود ایران به کشورهای آسیای میانه و امیدواریم شرکت های توانمند دوکشور به توانند از مزیت های موجود در جهت شکوفایی اقتصاد و منافع عمومی استفاده نمایند.



وی افزود: در سال گذشته واردات کشور به مرز 55 میلیارد دلار رسید که با این حال صادرات غیرنفتی ایران 25 میلیارد دلاربود و در مجموع به همراه صادرات نفتی، صادارت کشور به بیش از 80 میلیارد دلار بالغ شد و در 9 ماه سال جاری نیز، میزان صادرات ایران 22 میلیارد دلار بود و این درحالی است که حجم واردات به ایران 47 میلیارد دلار می باشد



وزیر بازرگانی با بیان اینکه روابط تجاری دوکشور طی دو دهه گذشته از روند بسیار خوبی برخوردار بوده است، ادامه داد: عمده ترین کالاهای صادراتی ایران به ترکمنستان شامل سیمان ، مصالح ساختمانی موادغذایی، تجهیزات وسایط نقلیه ، صنایع سبک ماشین آلات و محصولات شیمایی و خانگی است که این تمام ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران نیست.



دکتر غضنفری تصریح کرد: توان تولیدی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های دارویی، تجهیزات پزشکی و محصولات صنعتی آب و برق و سایر کالاهای کشاورزی و صنعتی است.



وی اظهارداشت: واردات کشور ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران نیز شامل انرژی و فناوریهای نفتی، محصولات کشاورزی، شیمایی و نساجی است که در این بین حجم مبادلات اقتصادی دوکشور در بخشهای کالایی و انرژی نشان می دهد بازارهای دوکشور برای یکدیگر بسیار مهمند .



وزیر بازرگانی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در بخش های خدمات فنی مهندسی، احداث مراکز تجاری و صنعتی ، ساخت سیلو و همچنین حوزه های جنگل کاری، شیلات، راه سازی و سایر صنایع همکاری گسترده خود را با ترکمنستان آغاز نماید .



وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان سازمان دهنده صادرات غیرنفتی ، برنامه ریزی ویژه ای را برای دیدار هیات های تجاری کشور ترکمنستان از واحد های توانمندی صنعتی و تولیدی و همچنین نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران را ترتیب دهد تا از این طریق به توان دریچه ای تازه را به توان در حوزه روابط دوجانبه کشور ایران و ترکمنستان باز نمود .



در این نمایشگاه شرکتهایی از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گلستان، بوشهر، سمنان، البرز، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی در فضایی به مساحت هزار مترمربع در قصر نمایشگاهی عشق آباد حضور یافته اند.



گفتنی است نمایشگاه کالاهای ایران در ترکمنستان از دوم تا چهارم اسفند در عشق آباد بر پاشده است.