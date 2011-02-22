پاکسازی 663 محله لرستان در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده با بیان اینکه امنیت اجتماعی اولین زیر ساخت امنیت روانی است، ارتقاء احساس امنیت را در گرو رعایت نظم اجتماعی دانست.

وی همچنین با تاکید بر برخورد لازم با مخلان نظم و امنیت، افزود: با تشکیل اکیپ های ویژه از پلیسهای تخصصی فرماندهان پاسگاه ها و کلانتریها این طرح به طور مرتب در سطح استان دنبال خواهد شد.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان 663 مورد پاکسازی محلات را از نتایج این طرح برشمرد و بیان داشت: در پی اجرای این طرح 3هزار متهم در سطح استان دستیگر شد.

سرهنگ علیزاده ادامه داد: همچنین در این مدت 3 هزار و 419 دستگاه انواع تجهیزات ماهواره ای ،121هزار و 573 حلقه سی دی غیر مجاز ،32هزار 743عدد قرص روان گردان و 17هزار 44عدد انواع مواد محترقه در پی اجرای این طرح کشف و ضبط شده است.

وی کشف یک هزار و 459کیلو و 940گرم تریاک ، 7کیلو و 810گرم کراک، سه کیلو و 970گرم هروئین، دو کیلو و 345گرم شیشه، 25 کیلو و 694 گرم حشیش را از دیگر نتایج این طرح برشمرد.

دادستان خرم آباد نیز در این رابطه با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفین به خصوص برهم زنندگان نظم و امنیت مردم، گفت: برای بر هم زنندگان نظم و امنیت حداکثر مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

سعید رازانی با تاکید بر ضرورت جمع آوری و باز پروری معتادان پر خطر در سطح جامعه با همکاری دستگاههای مرتبط، ریشه بسیاری از جرایم جزئی را نتیجه حضور معتادین در جامعه دانست.

وی در ادامه با اشاره به برخورد با سارقان، موتورسیکلت سواران مزاحم و متخلف، کیف قاپان و افرادیکه که اقدام به قدرت نمایی می کنند، گفت: به طور ویژه با عربده کشان و همچنین استفاده کنندگان از چاقو بعنوان سلاح سرد برخورد بعمل خواهد آمد.