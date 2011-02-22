بازنشستگان در اصفهان از برخوردهای عقب افتاده رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجید روستایی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دوران بازنشستگی یکی از حساسترین دوران زندگی انسان بوده و دستگاههای اجرایی باید شرایط و آمادگیهای روحی و روانی را برای ورود به این دوران فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامهریزان و متولیان امور بازنشستگی به مسائل و مشکلات بازنشستگان توجه نکرده و از آن غافل هستند، تصریح کرد: در صورت عدم برنامهریزی و نداشتن مدیریت برای امور بازنشستکان، مشکلات و معضلات این قشر از جامعه را افزایش می یابد.
مدیر عامل کانون بازنشستگان فرهنگ استان اصفهان تاکید کرد: بازنشستگی یکی از مسائلی است که در آینده باید به صورت جدی به آن توجه شود و برنامهریزیهای جدی نسبت به آن انجام شود.
وی در خصوص آمار بازنشستگان کشور گفت: در حال حاضر حدود هفت میلیون بازنشسته وجود دارد که یک و نیم میلیون نفر از این بازنشستگان زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد و حدود دو میلیون نفر از آنها زیر پوشش بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی هستند.
روستایی افزود: آمار بازنشستگان موجود در جامعه نشان دهنده افزایش بازنشستگان و سالمندان در سالهای آینده است.
وی یادآور شد: امروزه بیش از 9 میلیون شاغل وجود دارند که زیر پوشش بیمه بازنشستگی نیستند و این یکی از مشکلات این افراد برای زمان بازنشستگی آنها است.
41 هزار نفر از بازنشستگان فرهنگی در استان اصفهان هستند
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگ استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 800 هزار نفر بازنشسته فرهنگی در کل کشور وجود دارد، بیان داشت: بیش از 41 هزار نفر از بازنشستگان فرهنگی مربوط به استان اصفهان بوده که بیش از 14 هزار نفر عضو کانون بازنشستگی هستند.
وی خاطر نشان کرد: کانون بازنشستگی از تشکیلات خودجوش و مردمی بوده که برای بازنشستگان عضو در این کانون کلاسهای آموزشی، هنری برگزار می کند.
روستایی افزود: تاسیس مرکز فرهنگی خانه معلم، استفاده از امکانات پزشکان، آزمایشگاهها و بیمارستانها از خدمات رفاهی است که این کانون به بازنشستگان ارائه میدهد.
وی اضافه کرد: همچنین این کانون ماهیانه 140 میلیون تومان وام به اعضای این کانون پرداخت میکند.
ضابطه ای برای ورود افراد به بازنشستگی پیش بینی نشده است
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگ استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه امروزه برای استخدام نیروها شرایط و توانمندیهای لازم فراهم شده، اضافه کرد: متاسفانه با وجود تسهیل در شرایط جذب نیرو اقدام درخور توجهی برای ورود افراد به مرحله بازنشستگی پیشبینی نشده است.
وی تصریح کرد: با توجه به لزوم نیاز سفر برای بازنشستگان و ایجاد نشاط در آنها برای هر بازنشسته 130 هزار تومان یارانه سفر اختصاص داده شده است.
ارج نهادن به رسانه ها منفعت دو جانبه مردم و مسئولان را در پی دارد
روستایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نقش رسانهها در جامعه، اظهار داشت: جامعهای پیشرفت، تکامل و تعادل در آن وجود دارد که رسانهها و مطبوعات در آن جامعه فعال و پویا هستند.
وی بیان داشت: تلاشهای اصحاب رسانه در استان اصفهان به صورت واضح مشاهده میشود و این قشر باید از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار باشند.
مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگ استان اصفهان تصریح کرد: جامعهای که برای اشکال و انواع مختلف رسانهها جایگاه ویژهای داشته باشد منفعت دوجانبه مسئولان و مردم در آن جامعه وجود دارد.
وی افزود: اصحاب رسانه دیدهبان جامعه هستند و مشکلات موجود در جامعه را شناسایی میکنند و این موضوع هزینههای زیادی را در جامعه کاهش میدهد.
روستایی تاکید کرد: اصحاب رسانه به دلیل درک و بینش درست از شرایط و مشکلات موجود در جامعه میتوانند جامعه را به سمت پویایی حرکت دهند.
وی تصریح کرد: اصحاب رسانه باورها و ارزشهای جامعه را با تحلیلهای خود تبیین میکنند و تعادل را در جامعه به وجود میآورند.
