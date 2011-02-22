درآمد 45 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال/ آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج ، عزیزالله محمدی ، مهدی محمد نبی ،علی فتح اله زاده ، حبیب کاشانی ، فریده شجاعی ، ناصر شفق در دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار شد.
مهدی تاج سخنگوی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر گفت: در این جلسه بودجه سال 1390فدراسیون فوتبال به رئیس سازمان تربیت بدنی اعلام و در خصوص تامین منابع نسبت در خصوص هزینه های جاری بحث و بررسی شد که دکتر سعیدلو موافقت خود را با تامین بخشی از این بودجه اعلام کرد.
تاج همچنین تصریح کرد: در این جلسه ضمن گزارشی از وضعیت درآمدی فدراسیون فوتبال عنوان شد که 45 میلیارد تومان درآمد فدراسیون فوتبال طی سه سال گذشته بوده که در نوع خود نسبت به فدراسیون های قبل بی سابقه بوده است.
در این جلسه رئیس سازمان لیگ برتر نیز گزارشی ازچگونگی برگزاری لیگ و منابع درآمدی این سازمان مطرح و در خصوص حق پخش تلویزیونی تصمیماتی اتخاذ شد.
در بخش پایانی این نشست علی کفاشیان گزارشی ازآخرین اقدامات انجام شده در خصوص انتخاب سرمربی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان و امید به اطلاع رئیس سازمان رسید که توافقاتی در این زمینه انجام شد.
