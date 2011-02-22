انفجار در کابل/ 21 کشته و زخمی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام دولتی افغانستان اعلام کرد: امروز سه شنبه یک انفجار در شهر کابل را لرزاند.
این مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت : این انفجار در بخش شرقی شهر کابل روی داد. وی این انفجار را به عنوان بخشی از رزمایش نظامی در بخش شرقی شهر کابل توضیف کرد.
این مقام دولتی در این باره که چرا مقامات پیش از اجرای این رزمایش نظامی ساکنان منطقه را مطلع نکردند، ابراز نظر نکرد.
خبر دیگر اینکه در نتیجه انفجار در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان دست کم یک نفر کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند.
این انفجار در نزدیکی هتلی در شهر کویته در مرکز استان بلوچستان روی داد. پلیس اعلام کرد: افراد زخمی به بیمارستان شهر کویته منتقل شده اند و نیروهای امنیتی منطقه را احاطه کردند. البته ماهیت این انفجار هنوز مشخص نشده است.
همچنین در خبری دیگر در نتیجه انفجار یک نارنجک در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 14 نفر زخمی شدند.
در همین حال منابع محلی اعلام کردند در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب غرب پاکستان دست کم دو نیروی امنیتی کشته و چهار فرد دیگر زخمی شدند.
