نیروی دریایی نقش تاثیرگذاری در پیشرفت کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیرسرتیپ سید عبدالرحیم موسوی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین همایش سراسری طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی در بندرعباس، بیان داشت: کار نیروهای نظامی شرایط و پیچیدگیهای خاص خودش را دارد و به مقوله بهداشت و سلامت در نیروهای نظامی هم باید به طور خاصی نگاه شود.

وی افزود: در شرایط جنگی و عملیاتی استرس و اظطراب زیادی بر روی نیروها وجود دارد و حفظ روحیه نیروها رمز موفقیت در هر عملیات است.

جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به شرایط کاملا متفاوت نیروی دریایی، اظهار داشت: در روی یک شناور ما عوامل مختلف سختی کار را می بینیم و در واقع 50 درصد عوامل سختی کار در یک ماموریت دریایی با شناور وجود دارد.

امیرسرتیپ موسوی ادامه داد: مشکلات بهداشتی و درمانی در روی یک شناور با مشکلات معمول بهداشتی کاملا متفاوت است و ماموران نیروی دریایی در معرض انواع و اقسام حوادث قرار دارند.

وی در خصوص برخی از مشکلات ماموریتهای دریایی گفت: زندگی در سرزمین غیر خودی برای مدتی طولانی، به هم خوردن نظام بیولوژیکی بدن در یک شبانه روز و استراحت کم و کار زیاد و سخت از جمله مشکلات یک ماموریت دریایی است.

جانشین فرمانده کل ارتش با اشاره به سختیهای ماموریت با یک شناور زیر سطحی، تصریح کرد: واقعا افرادی که در یک زیردریایی خدمت می کنند مردان بزرگی هستند چون یک انسان باید به مدت طولانی در یک محفظه بسیار کوچک و محدود و در اعماق دریا زندگی کند.

امیرسرتیپ موسوی با اشاره به نقش راهبردی نیروی دریایی، تاکید کرد: امروز دریاها نقشی راهبردی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور دارند و نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی نقش تاثیر گذاری در این پیشرفت دارد.

وی با اشاره به اعزام ناوگروه توسط نیروی دریایی ارتش به دریای مدیترانه، بیان داشت: امروز نیروی دریایی به عنوان یک نیروی مقتدر یک ناوگروه را به دریای مدیترانه اعزام کرده است که باید این موفقیت بزرگ را به همه مردم ایران تبریک گفت.

جانشین فرمانده کل ارتش اظهار داشت: باید توجه خاصی از سوی مسئولان به سلامت روحی و جسمی کارکنان نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی صورت گیرد و باید در این مقوله یک نگاه تازه داشته باشیم.