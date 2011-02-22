اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی استان لرستان

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد از برگزاری آزمون کتبی قرائت سطح (4) درخرم آباد خبر داد.

محمد لروند ادامه داد: این آزمون در دو بخش کتبی و شفاهی به صورت استانی و با حضور 60 نفر از قاریان لرستان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

وی افزود: به شرکت کنندگان در این آزمون که در دو بخش خواهران و برادارن برگزار شد در صورت کسب حد نصاب امتیاز گواهینامه قرائت سطح (4) اعطاء خواهد شد.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: افرادی ‌که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی شوند، می‌توانند در دوره قرائت سطح پنج قرآن‌‌‌‌کریم که به‌صورت کشوری توسط سازمان دارالقرآن‌الکریم در یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود، شرکت کنند.

25گفتمان دینی امام و انقلاب در شهرستان بروجرد برگزار شد

کارشناس امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان ازبرگزاری 25 گفتمان دینی با موضوع امام و انقلاب در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی ادامه داد: واکاوی مسائل و وقایع انقلاب اسلامی برای دانش آموزان در قالب گفتمان دینی زمینه آشنایی بیشتر این قشر از جامعه را با انقلاب و دستاوردهای آن فراهم خواهد آورد.

وی افزود: در این گفتمان ها پیرامون شخصیت ملکوتی امام خمینی(ره )، وقایع انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی به صورت همایشی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

جشنواره وبلاگ نویسی انفجار در لرستان برگزار خواهد شد

کار شناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد از برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی انفجار نور در این استان خبر داد.

اردشیر ویسکرمی در این رابطه اظهار داشت:جشنواره وبلاگ نویسی انفجار نور با محوریت اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با هدف ترویج اندیشه بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و حمایت از ترویج برنامه های فرهنگی در فضای سایبری همزمان با چهارم اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره از وبلاگ های برتر با اهدا جوایز نفیس و لوح تقدیر تجلیل بعمل خواهد آمد.

4گفتمان دینی در شهرستان سلسله برگزارخواهد شد

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله از برگزاری4 گفتمان دینی در مراکز آموزش عالی این شهرستان خبر داد و بیان داشت: در دهه اول اسفند ماه سال جاری 4گفتمان دانشجویی با موضوعات مختلف در دانشگاه پیام نور و و دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد.

علی اکرمی ادامه داد: برگزاری گفتمان های دینی در محیط های دانشجویی موجب رشد و تعالی دانشجویان و زمینه بحث و تبادل نظر و رفع شبهات مطرح شده در حوزه دین را فراهم خواهد کرد.

هفتمین پایگاه قرآنی یاس‌کبود در بروجرد راه‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، به همت اداره تبلیغات اسلامی بروجرد و موسسه قرآنی یاس کبود هفتمین پایگاه قرآنی در روستای جعفرآباد این شهرستان راه اندازی شد.

بنابر این گزارشپیش از این پایگاه‌های قرآنی در روستاهای بردسرده، دهریز، ملمی‌جان، قائدطاهر و چهاربره راه‌اندازی شده است.

پایگاه‌های قرآن روستایی در زمینه برگزاری برنامه‌های دینی، مذهبی، آموزش احکام و روخوانی، روان‌خوانی و ترتیل قران فعالیت دارند.