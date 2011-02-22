فرهیختگان باید مبانی علوم انسانی را نقد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی مصباح ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری ویژه همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی که در سالن کنفرانس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد بیان داشت: انقلاب ما اصالتاَ فرهنگی و برای اجرایی شدن احکام و ارزشهای اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت: طبیعتاَ برای اجرای احکام اسلامی لازم است مبانی اعتقادی اسلام تبیین و بر اساس آن سیاستهای کلی جامعه و زندگی فردی تدوین و برنامهریزی شود تا جامعه به سمت اهداف علمی پیش رود که این امر به دو مقدمه نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند است.
دبیر علمی همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی ادامه داد: برای رسیدن به اهداف اسلام، بخش سخت افزاری لازم است و نرم افزار آن بخش هدف و تعیین جهت و چگونگی رسیدن به آن هدف را مشخص میکند.
وی گفت: انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف دین در جامعه و رسیدن انسان به کمالات باید پایه گذاریهایی انجام دهد و باید قبل از تحقق آن اهداف، مبانی آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و از اصلیترین وظایف فرهیختگان این است که مبانی علوم را به چالش و نقد بکشند و بر اساس مبانی صحیح آن را پایه گذاری کنند و مبانی و معیارها باید روشن و شفاف باشد که همایش مبانی فلسفی علوم انسانی نیز در همین راستا طراحی شده است.
دبیر علمی همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی ادامه داد: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) بعد از 30 سال با تلاش و کوشش آیت الله مصباح یزدی در زمینه بازسازی علوم انسانی کارهای موثری را انجام داده است که نمونه آن همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی است که در پنج اسفندماه سال جاری برگزار میشود تا کسانی که ابداع و تحقیقاتی دارند در کنار یکدیگر جمع شوند و تبادل نظر کنند و این امر گامی برای هدفهای بعدی باشد.
مصباح بیان داشت: در دهم آذر ماه سال گذشته مقام معظم رهبری در خصوص لزوم بازنگری و تحول در علوم انسانی تذکرات و فرمایشاتی به حوزه و دانشگاهها دادند که بیان این مسئله نشان دهنده اهمیت و تاثیرگذاری جایگاه علوم انسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین ضرورت دارد به اهمیت آن پی برده شود و به اندازه اهمیتش سرمایه گذاری صورت گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) مهمترین وظیفه فرهیختگان و نخبگان را نقد و به چالش کشیدن مبانی علوم انسانی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی مصباح ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری ویژه همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی که در سالن کنفرانس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد بیان داشت: انقلاب ما اصالتاَ فرهنگی و برای اجرایی شدن احکام و ارزشهای اسلامی بوده است.
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