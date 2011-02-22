سانحه رانندگی در آذربایجان شرقی 5 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، فرمانده پلیس راه آذربایجان شرقی در تشریح این حادثه گفت: حوالی عصر امروز بر اثر بی احتیاطی راننده یک دستگاه سواری پیکان به دلیل انحراف به چپ، داشتن سرعت غیر مجاز در سرپیچ و سراشیبی و نیز لغزنده بودن جاده موجب برخورد این خودرو با یک دستگاه کامیون شد.

سرهنگ حسن فرجی اضافه کرد: جاده قره چمن، هشترود و مراغه به طول 120 کیلومتر به علت کوهستانی بودن منطقه، وجود پیچ و شیب های متعدد، عدم وجود شانه خاکی مناسب و دوطرفه بودن این جاده از محورهای پرحادثه استان آذربایجان شرقی است.

وی اظهار داشت: با توجه به وقوع حوادث ناگوار در این محور، ارتقای سطح سرویس جاده و تبدیل آن به بزرگراه ضروری است.

فرجی ادامه داد: درفصل زمستان نیز با توجه به کوهستانی بودن منطقه، اتخاذ تمهیدات مناسب برای تردد در این مسیر از طرف مسئولان و رانندگان لازم است.

وی گفت: اگرچه عوامل انسانی و بی احتیاطی راننده پیکان موجب بروز این سانحه شده ولی لغزندگی و وجود دست اندازهای متعدد و شیب جاده نیز در این حادثه نقش داشته است.

این حادثه در محور هشترود به مراغه در 30 کیلومتری شهر نظرکهریزی رخ داد که بر اثر آن پنج نفر از سرنشینان خودروی پیکان کشته شدند.

شهرستان هشترود با حدود 70 هزار نفر جمعیت در جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.