ایجاد منطقه وِیژه اقتصادی مرز مهران در حد حرف باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرز بین المللی مهران که هم اکنون یکی از نقاط تجاری کشور برای صادرات کالا به کشور عراق است، روزانه بیش از 2.5 میلیون دلار کالا به کشور عراق صادر می شود.

از عمده مشکلات این مرز می توان به نبود منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و ایجاد این منطقه هر چند پس از گذشت چند سال همچنان در بلاتکلیف مسئولان به سر می برد.

چند سال بعد از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران و گذشت یک سال، در جلسات صادرات همیشه عنوان می شود این منطقه بزودی ساخته می شود ولی تاکنون هیچ اقدام عملی برای ساخت این منطقه ویژه اقتصادی نشده است.

در آخرین مورد نیز استاندار ایلام در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان، که در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: سال آینده با ایجاد ساز و کارهای لازم به اوج صادرات استان تبدیل می شود .

مجتبی اعلایی در این باره اظهارداشت: برای تقویت و ایجاد فضای جدیدی که برای سال آینده اندیشیده شده درنظر داریم منطقه ویژه اقتصادی استان را کلنک زنی کنیم.

وی افزود: ایلام می تواند خط ارتباطی و صادراتی شرق به غرب را از طریق مرز بین المللی مهران ایجاد کند و باید نقش صادرات استان فراتر از کشور عراق دیده شود .

وی در بخش دیگری از بیانات خود تصریح کرد: متولی شناخت بازار هدف برای صادرات به موقع و سودآور خود تجار هستند و باید این قشر از طریق های مختلف از شبکه های تشکلهای خصوصی استفاده کنند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه در حوزه صادرات کشاورزی باید حرف اول را در کشور عراق بزنیم، گفت: صادر کنندگان این بخش باید بدنبال کارهای بزرگ و ایجاد تجارتهای پرسود باشند چرا که این فرصت کاملاً مهیا می باشد .

اعلایی در بخش صادرات کشاورزی، بسته بندی محصولات و پرهیز از صادرات فله ای را بسیار مهم خواند و ادامه داد: با اعمال برخی سلیقه ها و بسته بندی های ابتدائی می توان به صادرات این بخش ارزش افزوده داد .