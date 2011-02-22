700 دانشجوی لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد مراد شیخی در این رابطه اظهار داشت: این دانشجویان در مدت زمان چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب، شلمچه، طلاییه، هویزه، اروندکنار، چزابه و مناطق عملیاتی شوش دیدن خواهند کرد.
وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان استقبال بی نظیری برای حضور در این مناطق عملیاتی از خود نشان دادند و این مهم بیانگر نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان کشور است.
رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه نسل آینده کشور نیازمند استفاده از فرهنگ ایثار و شهادت هستند باید دستاوردهای دوران دفاع مقدس به جوانان انتقال داده شود تا از آنان به خوبی الگو بگیرند.
شیخی یادآور شد: امسال بزرگترین کاروان راهیان نور کشور با اعزام یک هزار و 200 نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور لرستان در قالب دو کاروان با 30 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور لرستان با اعزام 1200 نفر از دانشجویان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس رتبه اول در میان دانشگاه های پیام نور کشور را دارا است.
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