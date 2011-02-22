90 درصد تعهدات اشتغال در قاین محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود رضا زاده عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال این شهرستان اظهارداشت: تعهد این شهرستان برای ایجاد شغل در سال جاری دو هزار و 384 شغل بوده که تا پایان دی ماه امسال دو هزار و 119 شغل ایجاد شده است.

وی اظهار امیدوراری کرد: تا پایان سال 100 درصد تعهدات ایجاد شغل در قاین تحقق پیدا کند.

رضا زاده مجموع طرحهای مصوب این شهرستان در سرفصل بنگاه های اقتصادی زودبازده را دو هزار و 791 طرح اعلام کرد و یادآور شد: از این طرح ها هزار و 969 طرح با اشتغالزایی دو هزار و 946نفر تا کنون به بهره برداری رسیده است.

فرماندار قاین نیز در این جلسه اظهار داشت: وجود پیامبر گرامی اسلام رحمتی است برای تمام جهانیان که امروز دشمن از تفرقه ما مسلمانان خوشحال و از وحدت مسلمانان ناراحت است.

غلامعلی حبیبی منش با اشاره به نقش ارزشمند رسول اکرم(ص) افزود: پیامبران کلاس‌های مقدماتی برای مکتب انسان‌ ساز رسول خدا بودند.

وی با تأکید بر همکاری بیش از پیش مدیران دستگاه های اجرایی استان برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید گفت: مسئولان باید ایجاد اشتغال در جامعه را مورد اهتمام ویژه قرار دهند.

حبیبی منش از برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری اوایل سال آینده در شهرستان قاین خبر دادو خواستار تشکیل کمیته های تخصصی برای برگزاری مناسب این همایش شد.