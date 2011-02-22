طرح پیوند مسجد و مدرسه در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی قربانی در جلسه ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش استان در سخنانی اظهار داشت: این طرح همزمان با هفته انس با قرآن در سطح مدارس استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این طرح دانش آموزان مدارس استان با هماهنگی امام جماعت یک بار در مساجد حضور یافته و در آنجا ضمن اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه های جذاب فرهنگی از دانش آموزان فعال در امر نماز تجلیل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی بالاترین کار تربیتی در بین دانش آموزان را نهادینه کردن نماز در مدارس دانست و گفت: با توجه به حجم عملیات ضد فرهنگی دشمن در مدارس بایستی با برنامه ریزی دقیق در جهت گسترش بیش از پیش فرهنگ غنی اسلامی بویژه نماز در بین دانش آموزان تلاش کرد.

علی ماکنعلی گسترش همکاری های حوزه علمیه با آموزش و پرورش، معرفی چهره های موفق و تلاشگر در امر نماز و نظام مند شدن حضور دانش آموزان در نمازجمعه و مساجد محل را از اولویت های کاری آموزش و پرورش در این زمینه برشمرد.

وی ادامه داد: حوزه اقامه نماز اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان ضمن شناسایی مدارس فاقد نمازخانه بایستی بر توسعه، تجهیز و ساخت نمازخانه های مدارس استان نظارت کند.