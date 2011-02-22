نیروگاههای کوچک در کاهش هزینه تولید برق موفق تر هستند

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، حمید باقری عصر سه شنبه در گفتگو باخبرنگاران افزود: نخستین همایش فرصتهای کسب وکار در تجارت انرژی الکتریکی،حمیدرضا باقری با بیان این مطلب اظهار داشت: نیروگاههای کوچک وتولیدات پراکنده برق به خاطر نزدیک بودن به مصرف کننده وعدم پرداخت هزینه های کلان ترانزیت وانتقال به مصرف کننده باعث صرفه جویی در انرژی می شوند.

وی با تاکید بر مزیتهای نیروگاههای کوچک برق افزود:کارخانه های تولید برق هزینه ی نصب پست های بزرگ برق برای انتقال به مصرف کننده،احداث نیروگاههای بزرگ وساخت وبهره وری از کارخانه برق را با هزینه بالا تولید می کنند که خوشبختانه این امر در نیروگاههای کوچک وجود ندارد.

باقری ادامه داد: تولید برق در نیروگاههای کوچک وکارخانه ها از لحاظ کیفیت برابر می باشد که تنها تفاوت این دو در هزینه پایین تولید برق است.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی وارتقاء بازار برق ایران با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور گفت: تا قبل از این قیمت تمام شده برای تولید برق بسیار کمتر بود،اما با اجرای این طرح قیمت ها واقعی وفضا برای تولید این انرژی در کشور فراهم می شود.

وی بیان این مطلب که بخش خصوصی می تواند بازوی توانمندی در زمینه تولید برق به دولت باشد افزود:برق یکی از کالاهای اساسی ومورد نیاز است که در این زمینه فعالیت بخش خصوصی می تواند در تولید بهتر وحتی صادرات آن به سایر کشورها کمک کند.

باقری گفت:بورس برق بستری را ایجاد می کند تا بخش خصوصی با اطمینان کامل وارد تولید انرژی اساسی شود.

وی افزود:در حوزه برق به دلیل این که مصرف کننده دائماً نیاز به این کالا دارد خرید وفروش به خصوص در بورس بسیار پر رونق خواهد بود.

باقری با اشاره به اینکه سودآوری در بورس برق بسیار پررونق تر از سایر بورسها خواهد بود، گفت: هنگامی که بورسی دارای سودآوری باشد سرمایه گذاران به خصوص در بخش خصوصی با رقابت بیشتری وارد این بورس خواهند شد.

وی مدرن بودن و وجود همیشگی متقاضی را از عوامل موفقیت این بورس اعلام کرد و افزود: شرکتها و نیروگاههایی که اقدام به تولید و شرکت در بورس برق کنند بسیار موفق خواهند بود.