اگر خشونتها پایان نیابد لیبی را تحریم می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "گیدو وستروله" درباره پیامدهای ادامه کشتار مردم لیبی به "معمر قذافی" هشدار داد.

وی امروز سه شنبه در برلین اعلام کرد در صورتی که خشونتها علیه مردم معترض لیبی ادامه یابد، دولت این کشور باید منتظر عواقب این برخوردها از جمله تحریم خود از سوی کشورهای اروپایی باشد.

وی از دولت لیبی خواست که به کشتار مردم پایان داده و از سرنوشت اعتراضات در کشورهای همسایه خود، مصر و تونس درس بگیرد.

به گفته وستروله، کسی که درصدد است خواسته های مردمی برای آزادی، دموکراسی و شانس برابر برای اشتغال را سرکوب کند، آینده کشورش را به بازی گرفته است.

گزارشها همچنین حاکی است که دیپلماتهای لیبی در بنگلادش از سمتهای خود استعفا داده و به مردم معترض کشور خود پیوستند. پیشتر نیز سفیران لیبی در سازمان ملل متحد، هند، مالزی، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب از برکناری خود و پیوستنشان به اعتراضات مردمی خبر داده اند.