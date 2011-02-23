به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون وزنه برداری ساعت 15روز پنج شنبه 5 اسفندماه به ریاست حمید سجادی معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی در محل هتل المپیک تهران برگزارخواهد شد تا رئیس 4 سال آینده این فدراسیون با رای اعتماد اعضای مجمع انتخاب شود.

حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون، محمد حسین برخواه قهرمان پیشین وزنه برداری ایران و جهان ، مهران آذری سرمربی فعلی تیم وزنه برداری جوانان مناطق نفت خیز جنوب و حمید هیدارن مسئول رسانه ای کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 4 نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری هستند.

حسین رضازاده که از29 آذرماه سال 88 با حکم علی سعیدلو مسئولیت سرپرستی فدراسیون وزنه برداری را برعهده گرفت در طول بیش از یکسال مدیریت خود در این فدراسیون مدال آور با فراز و نشب های بسیاری از دوپینگ وزنه برداران تیم ملی تا اخراج دسته جمعی کارمندان فدراسیون و موضع گیری برخی ملی پوشان روبرو بوده با این وجود به نظر نمی رسد وی برای جلب رای اعتماد اعضای مجمع با رقیب جدی روبرو باشد.

فدراسیون وزنه برداری در حالی فردا رئیس 4 سال آینده خود را خواهد شناخت که دوپینگ همچنان یکی از معضلات این رشته است ضمن اینکه این رشته مدال آورهنوز به درخشش تک ستاره های خود آنهم در اوزان سنگین دلبسته است و این رشته در چند سال اخیر نتوانسته درخشش لازم را در میادین بین المللی داشته باشد.