همایش چالشهای کاربست یافته های پژوهشی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این همایش در سخنانی اظهار داشت: کاربردی کردن پژوهش ها در روند پیشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش می‌تواند بر کیفیت علم‌آموزی دانش آموزان اثرگذار باشد.

علی ماکنعلی تحقیق و پژوهش را شاهراه توسعه و بهترین عرصه برای پژوهش را عرصه بزرگ آموزش و پرورش دانست و بیان داشت: بدون حرکت در وادی پژوهش نمی توان به اطلاعات دقیق و جامعی دست یافت و به یک برنامه ریزی دقیق علمی در راستای ارتقاء کمی و کیفی در این حوزه رسید.

وی از اقدامات آموزش و پرورش استان لرستان در جهت تعمیق و توجه به امر پژوهش را اقدام در جهت اتصال آموزشگاههای استان به اینترانت ملی و حرکت شتابان به سوی مدارس هوشمند برشمرد و افزود: برگزاری دوره های اقدام پژوهشی برای معلمان و همچنین اهمیت به تحقیق و پژوهش دانش آموزی رویکرد امسال آموزش و پرورش استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان مهمترین هدف از انجام تحقیقات و پژوهش را استفاده از نتایج آنها عنوان کرد و افزود: مدیران باید به کار پژوهشی و کار علمی و تحقیقاتی اعتماد و باور داشته باشند تا با کاربست آنها شاهد تغییر وضع موجود به وضع مطلوب باشیم.

بنابر این گزارش در جریان همایش یک روزه بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان 5 مقاله برتر توسط محققان ارائه شد.

همچنین در پایان با اهدا جوایزی از برگزیدگان این همایش تجلیل به عمل آمد.