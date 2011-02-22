  1. استانها
  2. لرستان
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۷

با حضور 5 استان کشور؛

همایش چالشهای کاربست یافته های پژوهشی در خرم آباد برگزار شد

همایش چالشهای کاربست یافته های پژوهشی در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همایش بررسی چالشها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان با حضور پژوهشگرانی از 5 استان لرستان، همدان، خوزستان، ایلام و اصفهان در سالن اجتماعات ناحیه 2 خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این همایش در سخنانی اظهار داشت: کاربردی کردن پژوهش ها در روند پیشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش می‌تواند بر کیفیت علم‌آموزی دانش آموزان اثرگذار باشد.

علی ماکنعلی تحقیق و پژوهش را شاهراه توسعه و بهترین عرصه برای پژوهش را عرصه بزرگ آموزش و پرورش دانست و بیان داشت: بدون حرکت در وادی پژوهش نمی توان به اطلاعات دقیق و جامعی دست یافت و به یک برنامه ریزی دقیق علمی در راستای ارتقاء کمی و کیفی در این حوزه رسید.

وی از اقدامات آموزش و پرورش استان لرستان در جهت تعمیق و توجه به امر پژوهش را اقدام در جهت اتصال آموزشگاههای استان به اینترانت ملی و حرکت شتابان به سوی مدارس هوشمند برشمرد و افزود: برگزاری دوره های اقدام پژوهشی برای معلمان و همچنین اهمیت به تحقیق و پژوهش دانش آموزی رویکرد امسال آموزش و پرورش استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان مهمترین هدف از انجام تحقیقات و پژوهش را استفاده از نتایج آنها عنوان کرد و افزود: مدیران باید به کار پژوهشی و کار علمی و تحقیقاتی اعتماد و باور داشته باشند تا با کاربست آنها شاهد تغییر وضع موجود به وضع مطلوب باشیم.

بنابر این گزارش در جریان همایش یک روزه بررسی چالش ها و راهکارهای کاربست یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان 5 مقاله برتر توسط محققان ارائه شد.

همچنین در پایان با اهدا جوایزی از برگزیدگان این همایش تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1259416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه