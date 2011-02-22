نگاه عملیاتی نیروی دریایی بیش از دو میلیون کیلومتر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیر دریادار حبیب الله سیاری عصر سه شنبه در مراسم افتتاح اولین همایش سراسری طب پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی در بندرعباس، عنوان کرد: پس از دستور فرماندهی کل قوا مبنی بر افزایش حیطه ماموریت نیروی دریایی تا اقیانوس هند طرحی تحت عنوان ولایت برای تحقق این امر در نیروی دریایی تهیه شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص راهبردی بودن نیروی دریایی، بیان داشت: پس از این فرمایشات نگاه ما در نیروی دریایی ارتش تغییر کرد و ما نگاه خود در همه زمینه ها را گسترش دادیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نگاه عملیاتی ما از یک منطقه محدود در گذشته در حال حاضر به بالای دو میلیون کیلومتر مربع از مرزهای کشور افزایش یافته است.

امیر دریادار سیاری ادامه داد: پس از این تدبیر رهبری نگاه پشتیبانی از ناو گروهها در نیروی دریایی به بیش از شش یا هفت هزار کیلومتر دورتر از مرزهای کشورمان گسترش یافته است و امروز ناوگرههای نیروی دریایی به مدت سه الی چهار ماه به ماموریتهای دریایی در نقاط دور دست اعزام می شوند.

وی با اشاره تغییر نگاه در بخش آموزش نیروهای دریایی، اظهار داشت: امروز آموزشها در نیروی دریایی کاملا استاندارد و بین المللی است و در این آموزشها افراد برای ماموریتهای دریایی طولانی مدت آموزش می بینند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص بهداشت و سلامت کارکنان در نیروی دریایی گفت: یکی از مهمترین تغییرات نگاه ما در مقوله بهداشت و سلامت صورت گرفت و ما برای افزایش سلامت و پیشگیری از بیماری در میان نیروها برنامه ریزیهای فراوانی را انجام دادیم.

امیر دریادار سیاری اضافه کرد: اگر ما در شناورهای خود بهترین تجهیزات درمانی و بهداشتی را در اختیار داشته باشیم اما کارکنان ما سالم نباشند و از نظر بهداشتی کلیه موارد را رعایت نکنند این تجهیزات به کار نخواهند آمد.

وی ادامه داد: باید آنقدر سطح سلامت و بهداشت نیروها را بالا ببریم تا این نیروها بتوانند در برابر طوفانهای مختلف دریایی در شناورها سطحی و زیر سطحی به خوبی مقاومت کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تغییر نگاه اندیشمندان کشورمان نسبت به فرهنگ دریایی، عنوان کرد: امروز در کلیه دانشگاههای کشور نگاه ویژه ایی در مقوله فرهنگ دریایی و همچنین سلامت و بهداشت دریایی وجود دارد و امیدوارم نتایج حاصل از این همایش در کوتاه ترین زمان ممکن جنبه کاربردی پیدا کند.