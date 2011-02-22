به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام باشگاه پرسپولیس قرار است در این جلسه در رابطه با بازی برابر شاهین بوشهر، دیدار آینده با فولاد خوزستان، پیگیری های سفر به عربستان و ... بحث و بررسی انجام شود. جلسات کمیته فنی باشگاه پرسپولیس دوشنبه هر هفته برگزار می شد که این هفته به دلیل مصادف شدن با تعطیلی میلاد حضرت محمد (ص) فردا (چهارشنبه) برگزار می شود.

خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس اینکه تیم فوتبال این باشگاه که خود را برای برگزاری دیدار هفته بیست و چهارم برابر فولاد خوزستان آماده می کند عصر امروز سه شنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم ب این باشگاه به میدان رفت و 2 بر یک به پیروزی رسید.

البته در این دیدار با تشخیص علی دایی بیشتر بازیکنان ذخیره حضور داشتند و سایر بازیکنان زیر نظر ژلکو میاچ در زمین کوچ ورزشگاه درفشی فر به تمرینات تحت فشار پرداختند. هدایت تیم ب پرسپولیس برعهده اسماعیل هلالی بازیکن پیشین سرخپوشان است که در رقابتهای تهران به میدان می روند.

منصور بیک محمدلو دبیر کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس با اعلام خبر کسر 15 درصد از قرارداد اعضای تیم فوتسال این باشگاه گفت: در پی شکست سنگین تیم فوتسال پرسپولیس برابر منصوری قرچک، روز یکشنبه کمیته انضباطی تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی نتیجه آن اعلام شد. بر این اساس تمامی بازیکنان و کادر فنی این تیم به کسر 15% از قراردادشان، محکوم شدند. تیم فوتسال پرسپولیس در هفته آخر لیگ برتر فوتسال با نتیجه 11 بر 2 برابر منصوری قرچک مغلوب شد.