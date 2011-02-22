استعدادیابی 10 رشته ورزشی در میان دانش آموزان لرستانی

مجتبی کلانتری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح اقدامات آموزش و پرورش استان در ایجاد تحول بنیادین در حوزه ورزش دانش آموزی اظهار داشت: استعدادیابی در 10 رشته ورزشی در بین دانش آموزان در سرلوحه برنامه های کاری قرار گرفته است.

وی افزود: با استعدادیابی در رشته هایی همچون کشتی، بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز و ... از بین دانش آموزان پایه اول و دوم راهنمایی 30 نفر از هر رشته آموزش های تخصصی عملی را زیر نظر مربیان مجرب فرا خواهند گرفت.

رئیس گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: آمایش سرزمینی رشته های مختلف درحال انجام است تا در هر شهرستان که دارای استعداد ورزشی رشته خاصی است، برنامه های ویژه برای گسترش آن در دستور کار قرار بگیرد.

کلانتری فرد با اشاره به استعداد دانش آموزان کوهدشتی در رشته کشتی از ایجاد مدرسه کشتی از سال آینده در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: همچنین با توجه به استعداد دانش آموزان الشتری در رشته والیبال و هندبال فراهم کردن امکانات بیشتر در این دو رشته ورزشی در این شهرستان نیز مدنظر قرار دارد.