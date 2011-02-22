دومین جشنواره ملی مطالعات قرآنی دانشجویان در اردبیل پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل طی سخنانی با بیان اینکه امروز میزان مطالعه قرآن افزایش چشمگیری داشته است، اظهار داشت: قرآنی شدن جامعه نیازمند رشد مطالعات قرآنی است.

حجت الاسلام مهدی ستوده تمسک به قرآن را عامل سعادت دنیوی و اخروی و مایه تقویت وحدت و صمیمیت در جامعه برشمرد و اضافه کرد: باید در جامعه اسلامی برای استفاده از قرآن به سیره و روش پیامبر اکرم(ص) توجه شود.

وی با بیان اینکه اعجازها در طول تاریخ بر اساس زمان و مکان ظهور می‌یابند، افزود: حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس شرایط و موقعیت خود اعجاز داشت و معجزه آن حضرت به ‌عنوان کتاب قرآن ظاهر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه اگر عالم علم داشته و تقوا نداشته باشد، سخنش در نزد مردم هیچ ارزش و تأثیری نخواهد داشت، تصریح کرد: در کنار رشد مطالعه قرآنی باید عمل قرآنی نیز در جامعه کنونی افزایش یابد.

وی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را نمودی از عمل به دستورات قرآن کریم مبنی بر جلوگیری از اسراف و استفاده بهینه از نعمات الهی دانست و ابراز داشت: برکات اجرای این قانون که نوعی عمل به فرمان الهی است روز به روز بیشتر در جامعه نمایان خواهد شد.

ستوده همچنین با محکوم کردن اقدامات اخیر فتنه گران در کشور خاطر نشان کرد: در حالی که بیداری ملتهای مسلمان در نقاظ مختلف دنیا به برکت انقلاب اسلامی ایران درحال وقوع است، بی شک فتنه گران نیز در مقابل عظمت این انقلاب و مردم محکوم به ذلت هستند.

در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از 36 نفر برگزیده جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان، اعضای ستاد جشنواره و همچنین از رؤسا و معاونان فرهنگی دانشگاه‌های اردبیل تجلیل شد.