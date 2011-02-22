سلیمان بر ضرورت توجه به اصل گفتگو تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "میشل سلیمان" گفت : روی آوردن به اصل گفتگو و دوری از به کارگیری خشونت در حل مشکلات در هر کشوری ضروری است.

وی افزود: به کارگیری سیاست رویارویی علیه مردم و سرکوب جز اینکه اوضاع را پیچیده تر کند ثمری دیگری نخواهد داشت. باید به آزادی بیان توجه شود.

رئیس جمهور لبنان خاطر نشان کرد: توجه به خواسته های مردمی و احترام به آزادی بیان راه درست برای انجام اصلاحات قوی در هر کشوری است.

میشل سلیمان بعد از ظهر امروز در راس هئیتی رسمی و اداری برای شرکت در مراسمی که به ریاست پاپ "بندیکت شانزدهم" درواتیکان برگزار می شود، لبنان را به سوی رم ترک کرد.