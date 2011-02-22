حکم اعدام متهم حملات بمبئی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، تنها عامل بازمانده از حملات تروریستی بمبئی به طناب دار آویخته می شود. این حکم در تایید تصمیم ماه می گذشته یک دادگاه ویژه در این مورد صادر شده است.

طبق این حکم "اجمل امیر قصاب" جوان 22 ساله پاکستانی به عنوان یکی از عاملان حمله سه روزه تروریستی به اماکن عمومی در بمبئی شناخته شده و اشد مجازات درباره وی اجرا می شود.

قصاب و همدستانش عضو گروه تروریستی لشکر طیبه پاکستان بوده و در حمله خود به اماکن عمومی بمبئی از جمله یک ایستگاه قطار و هتل مجلل تاج محل دهها نفر را به گروگان گرفته و 170 نفر را کشتند. در بین قربانیان این حمله همچنین نام 30 شهروند خارجی و 9 نفر از عاملان حمله دیده می شود.

بنا بر اعلام مقامات دادگاه این مرد 22 ساله در طول محاکمه هیچ گاه از اقدام خود ابراز پشیمانی نکرده است، از این رو وی خطر بزرگی برای جامعه به شمار رفته و باید اعدام شود.

طبق قوانین هند قصاب می تواند درباره این حکم به دیوان عالی این کشور اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شود. انتظار می رود اجرای حکم اعدام وی یکسال به طول انجامد.