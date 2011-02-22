عکاس اردبیلی در سوگواره عکس "قاب خالی خورشید" تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مراسم اختتامیه، اهدای جوایز و افتتاحیه نمایشگاه عکسهای راه یافته به دومین سوگواره عکس "قاب خالی خورشید"، روز سه شنبه با حضور نفرات برگزیده، اصحاب فرهنگ و هنر و علاقمندان به هنر عکاسی در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

در این سوگواره بیش از 464 نفر با ارسال چهار هزار و 127 اثر، شرکت کرده بودند که از این تعداد بالغ بر 70 اثر به نمایشگاه عکسهای سوگواره سراسری راه یافت.

در دومین دوره این سوگواره حوزه هنری استان اردبیل با آثاری از عبدالرحمن مجرد، مجید خالقی مقدم و کامل روحی در بخش مسابقه و نمایشگاه شرکت کرده بود.

در مراسم اختتامیه این سوگواره و بر اساس آرای هیئت داوران، به نفر اول پنج سکه تمام بهار آزادی، لوح افتخار و تندیس سوگواره، نفر دوم چهار سکه تمام بهار آزادی، لوح افتخار و تندیس سوگواره، نفر سوم سه سکه تمام بهار آزادی، لوح افتخار و تندیس سوگواره، نفر چهارم دو سکه تمام بهار آزادی و لوح تقدیر اهدا شد.

همچنین به هشت اثر برگزیده در بخشهای مختلف نیز مبلغ دو میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شد.

گفتنی است سیدعباس میرهاشمی، سعید صادقی، بهزاد پروین قدس، کریم ملک مدنی و کریم متقی داوران دومین سوگواره عکس "قاب خالی خورشید" بودند.

