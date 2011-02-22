به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار رؤسای کلانتریهای استان قم با حجت الاسلام سعیدی امام جمعه و تولیت حرم حضرت معصومه(س)، با اشاره به کمبودهایی در بخش پلیس امنیت اخلاقی استان قم اظهار داشت: خوشبختانه با انتصاب حجت الاسلام حیدری به عنوان رئیس پلیس اطلاعات و امنیت و همچنین تقویت پرسنلی و لجستیکی بخشی از این کمبودها برطرف شد.
وی افزود: یکی دیگر از گامهای موثر در بخش پلیس اطلاعات راه اندازی ستاد خبری پلیس اطلاعات و امنیت به منظور تسریع در امورات و اخذ اخبار و گزارشات مردمی است که هم اکنون راه اندازی شده و به صورت شبانه روزی در خدمت مردم استان است.
توکلی در خصوص دیگر اقدامات انجام گرفته در جهت ارتقای سطح امنیت استان بیان داشت: گام دیگر در این خصوص ابلاغ مأموریت مبارزه با مفاسد اجتماعی و بحثهای عفاف و حجاب به تمام یگانهای انتظامی استان است که نیروهای آگاهی، کلانتری و پاسگاهها اگر در جایی ملاحظه کردند خلافی رخ داده است مکلف به برخورد هستند و در صورت نیاز میتوانند از عوامل همجوار خود کمک بگیرند همچنین حتی اگر در لباس شخصی خود و همراه با خانواده نیز بودند از برخورد کوتاهی نکنند.
ممنوعیت فروش سی دی در فروشگاههای غیر مرتبط در قم
فرمانده نیروی انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بحث مبارزه با مفاسد اخلاقی و هجمههای فرهنگی را ماموریت مشترک نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: کار دیگر طرح ممنوعیت توزیع سی دی در فروشگاههای غیر مرتبط با مغازههای سی دی فروشی است که آمار آنها نیز محدود است و خوشبختانه تا 80 درصد از این مراکز جمع شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: استان قم در این زمینه تنها استانی است که فروش سی دی در فروشگاههای غیر مرتبط را ممنوع کرده است.
90 درصد از مانکنها از سطح فروشگاههای قم جمع آوری شد
سردار توکلی جمع آوری مانکنها در فروشگاهها را از دیگر اقدامات در زمینه ارتقای امنیت اخلاقی برشمرد و افزود: بالای 90درصد از مانکنها در فروشگاهها که تبلیغات غربی به شمار میرود جمع آوری شده است و همچنین مغازههایی که اقدام به فروش لباسهای زنانه مینمایند باید حتما از نیروی خانم استفاده نمایند.
وی ادامه داد: در بخش اصناف نیز اگر چنانچه در کافی شاپ و رستورانها نیروهای انتظامی افراد بدحجاب را مشاهده کردند ضمن تذکر به فرد بدحجاب، تاکید شده که باید با صاحب مغازه نیز برخورد و نسبت به پلمپ مغازه اقدام شود.
2 هزار و 600 پلیس افتخاری با نیروی انتظامی قم همکاری دارند
فرمانده نیروی انتظامی استان قم توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد میکنند تا سقف سه ماه، جمع آوری سی دی فروشان در پیادهها در اطراف حرم و سطح شهر و ساماندهی 2 هزار و 600 نفر پلیس افتخاری به منظور همکاری با نیروی انتظامی در مواقع مختلف از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقای امنیت اخلاقی عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی نسبت به مسائل سوء اخلاقی تمام توان خود را به جدیت به کار خواهد بست که فضای امنیت اجتماعی استان قم حفظ شود.
وی در پایان اظهار داشت: تلفنهای ستاد خبری پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی با شماره 2183100 و 2183110 به صورت 24 ساعته جوابگوی شهروندان خواهند بود.
سردار توکلی:
مأموریت مبارزه با مفاسد اجتماعی به تمام یگانهای انتظامی قم ابلاغ شد
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان قم از ابلاغ مأموریت مبارزه با مفاسد اجتماعی و بحثهای عفاف و حجاب به تمام یگانهای انتظامی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار رؤسای کلانتریهای استان قم با حجت الاسلام سعیدی امام جمعه و تولیت حرم حضرت معصومه(س)، با اشاره به کمبودهایی در بخش پلیس امنیت اخلاقی استان قم اظهار داشت: خوشبختانه با انتصاب حجت الاسلام حیدری به عنوان رئیس پلیس اطلاعات و امنیت و همچنین تقویت پرسنلی و لجستیکی بخشی از این کمبودها برطرف شد.
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