آغاز رسیدگی به بودجه در صحن علنی مجلس از 21 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قوامی با بیان این که نشست امروز سه شنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در یک نوبت برگزار شد، تصریح کرد: اعضای این کمیسیون در نشست امروز، بخش درآمدی لایحه بودجه سال 90 کشور را بررسی کردند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، بر رشد چهار تا پنج درصدی اقتصاد کشور در سال آینده تأکید و تصریح کرد: با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 90 کشور در نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعضای این کمیسیون، از افزایش 13 تا 14 درصدی نرخ تورم در سال آینده خبر دادند.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این که بررسی کلیات لایحه بودجه سال 90 کشور تا 14 اسفند در کمیسیون ها به پایان می رسد، افزود: کمیسیون تلفیق کار خود را برای بررسی لایحه بودجه تا 20 اسفند به پایان می رساند و این لایحه از 21 تا 25 اسفند ماه در صحن علنی بررسی می شود.

