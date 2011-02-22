بررسی بودجه چهار وزارتخانه دفاع، کشور، اطلاعات و خارجه در سال آتی

به گزارش خبرگزاری مهر محمد کرمی راد درباره مباحث امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سردار دریا لعل رییس اداره برنامه و بودجه نیروهای مسلح از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در کمیسیون حاضر شد و راجع به بودجه چهار وزارت خانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اطلاعات و امور خارجه در سال آتی توضیح داد.

نماینده کرمانشاه با بیان اینکه درصد افزایش و میانگین اعتبارات نسبت به سال‌های گذشته تجزیه و تحلیل شد، تصریح کرد: در ادامه همین بحث پیرامون بسیجیان معسر و جانباز توضیحاتی مبنی بر افزایش قابل قبول حقوق آن‌ها بیان شد.

وی با اشاره به نیاز‌های مالی پدافند غیرعامل افزود: سقف اعتبارات اختصاص یافته به این بخش نیز در بودجه ۹۰ مناسب است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بعد از استماع گزارش جانشین معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اعاده شده از شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرداری و شورا‌ها در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که اشکالات آن مرتفع شد.

