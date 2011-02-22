گلستان میزبان اولین المپیاد ورزشی طلاب علوم دینی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو مزرعی، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این المپیاد به صورت سراسری و کشوری می باشد و در مرحله نخست نیز مسابقات بین مدارس علوم دینی هر منطقه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولین دوره این مسابقات با استقبال خوبی همراه بوده است، تصریح کرد: مسابقات فوتسال از هفته آینده بین 10 تیم از مدارس علوم دینی اهل سنت در محل سالن کارگران شهرستان گرگان آغاز خواهد شد.

مزرعی، اضافه کرد: همچنین مسابقات دیگر رشته های ورزشی نیز به ترتیب برنامه برگزار می شود و در نهایت تیم برتر به رقابت های کشوری راه خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت بالای ورزش در تهذیب نفس و سلامتی جسم انسان اظهار داشت: امیدواریم که این مسابقات در آینده با استقبال بیشتر و چشمگیرتری مواجه شود.

معاون فرهنگی و رفاهی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در پایان گفت: در مرحله نخست این مسابقات به تیم های اول تا سوم جوایز نفیسی اهدا می شود.