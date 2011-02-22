۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۱

گلستان میزبان اولین المپیاد ورزشی طلاب علوم دینی کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و رفاهی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: اولین دوره المپیاد ورزشی طلاب و روحانیان مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان هفته آینده در گرگان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو مزرعی، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این المپیاد به صورت سراسری و کشوری می باشد و در مرحله نخست نیز مسابقات بین مدارس علوم دینی هر منطقه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولین دوره این مسابقات با استقبال خوبی همراه بوده است، تصریح کرد: مسابقات فوتسال از هفته آینده بین 10 تیم از مدارس علوم دینی اهل سنت در محل سالن کارگران شهرستان گرگان آغاز خواهد شد.

مزرعی، اضافه کرد: همچنین مسابقات دیگر رشته های ورزشی نیز  به ترتیب برنامه برگزار می شود و در نهایت تیم برتر به رقابت های کشوری راه خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت بالای ورزش در تهذیب نفس و سلامتی جسم انسان اظهار داشت: امیدواریم که این مسابقات در آینده با استقبال بیشتر و چشمگیرتری مواجه شود.

معاون فرهنگی و رفاهی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در پایان گفت: در مرحله نخست این مسابقات به تیم های اول تا سوم جوایز نفیسی اهدا می شود.

کد مطلب 1259445

