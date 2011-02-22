مخالفت معترضان با پیشنهاد مذاکره رئیس جمهوری یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مخالفان دولت یمن با رد درخواست مذاکره رئیس جمهوری این کشور اعلام کردند تا ساقط کردن دولت وی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

علی عبدالله صالح در آخرین اظهارات خود از معترضان یمنی خواست با دولت به مذاکره بنشینند. وی همچنین وعده کناره گیری از قدرت را پس از انتخابات سال 2013 داده و مدعی شد که به نظامیان دستور داده که به سوی معترضان شلیک نکنند.

این در حالی است که مقامات بیمارستانی یمن از کشته شدن دست کم 11 نفر در خشونتهای اخیر این کشور خبر می دهند. در همین حال هزاران معترض یمنی امروز سه شنبه نیز با حضور در خیابانهای صنعا پایتخت این کشور، کناره گیری هر چه سریعتر علی عبدالله صالح را خواستار شدند.

در تعز دومین شهر بزرگ یمن نیز امروز هزاران معترض در میدان سفیر تجمع کرده و به سردادن شعارهایی علیه رئیس جمهوری این کشور پرداختند. گروههای مخالف دولت از یک هفته پیش در این میدان چادر زده اند.

همچنین در بندر عدن مدارس تعطیل شده و کارکنان ادارات، اماکن تجاری و کارخانجات از حضور در محل تحصیل و کار خودداری کرده و به خیابانها آمدند. مخالفان خواستار پایان ریاست جمهوری 32 ساله علی عبدالله صالح هستند.