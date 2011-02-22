آموزش تمهیدی حج روحانیان اهل سنت گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرجان کیاء عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: این دوره آموزشی در دو مرحله 9 روزه با حضور اساتیدی از تهران و استان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این دوره آموزشی با همکاری مدیریت امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و مشارکت مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: در این دوره 60 نفر از کسانیکه که قبل از سال 1386 در آزمون قبول شده و در این کلاس ها شرکت نکرده بودند، آموزش خواهند دید.

کیا، آغاز مرحله دوم آموزش را از 10 اسفندماه سالجاری اعلام کرد و گفت: روحانیان مذکور پس از طی این دوره به عنوان روحانی کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

