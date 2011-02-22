۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۲

آموزش تمهیدی حج روحانیان اهل سنت گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول استانی آموزش دوره تمهیدی حج روحانیان اهل سنت استان گلستان گفت: مرحله نخست آموزش دوره تمهیدی حج 60 نفر از روحانیان اهل سنت استان، در گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرجان کیاء عصر سه شنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: این دوره آموزشی در دو مرحله 9 روزه با حضور اساتیدی از تهران و استان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این دوره آموزشی با همکاری مدیریت امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و مشارکت مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: در این دوره 60 نفر از کسانیکه که قبل از سال 1386 در آزمون قبول شده و در این کلاس ها شرکت نکرده بودند، آموزش خواهند دید.

کیا، آغاز مرحله دوم آموزش را از 10 اسفندماه سالجاری اعلام کرد و گفت: روحانیان مذکور پس از طی این دوره به عنوان روحانی کاروان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
 

