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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

طی پیامی؛

لاریجانی درگذشت حجت‌الاسلام میری را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت حجت‌الاسلام میری را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی رحلت حجت‌الاسلام سید محسن میری مشاور عالی و امور مجلس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ارتحال حجت‌الاسلام سید محسن میری، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام رئیس مجلس بدین شرح است:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

"ارتحال روحانی فرهیخته حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن میری مشاور عالی و امور مجلس سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی، باعث تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم که از سلسله جلیله و گرانقدر سادات بودند؛ در طول عمر با برکت خود خدمات ارزنده‌ای برای نظام و انقلاب داشتند و سرانجام نیز در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) به دیار باقی شتافتند.
 
اینجانب ضمن تسلیت به حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت شریف آن مرحوم، برای آن عالم ربانی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئله می‌کنم ".
 
کد مطلب 1259449

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