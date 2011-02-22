به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت ارتحال حجتالاسلام سید محسن میری، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام رئیس مجلس بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
"ارتحال روحانی فرهیخته حجتالاسلام والمسلمین سید محسن میری مشاور عالی و امور مجلس سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی، باعث تأسف و تأثر گردید.
آن مرحوم که از سلسله جلیله و گرانقدر سادات بودند؛ در طول عمر با برکت خود خدمات ارزندهای برای نظام و انقلاب داشتند و سرانجام نیز در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع) به دیار باقی شتافتند.
اینجانب ضمن تسلیت به حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت شریف آن مرحوم، برای آن عالم ربانی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئله میکنم ".
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