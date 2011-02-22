اجرای گروه موسیقی کشور اسلواکی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این گروه در قالب بخش استانی بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شامگاه سه شنبه در گرگان به اجرای برنامه می پردازد.

این گروه از کشور اسلواکی بوده و برای شرکت در این جشنواره به گلستان سفر کرده است.

علاوه بر این گروه چهار گروه موسیقی دیگر نیز در بخش استانی جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گلستان شرکت دارند.

گروه های،‌ مهتاب رو به سرپرستی وصال عرب زاده از تهران، کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو از تهران از جمله گروه های شرکت کننده در این جشنواره است.



دو گروه موسیقی دولت مرد آزادی به سرپرستی دکتر مجید تکه به همراه بداهه نوازی دردی طریک و گروه موسیقی آوای کتول به سرپرستی سید احمد حسینی از استان گلستان نیز در بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان اجرای برنامه دارند.



جشنواره بین االمللی موسیقی فجر برای اولین بار در گلستان اجرا می شود.

این جشنواره که از شامگاه دوشنبه آغاز شد تا هشتم اسفندماه ادامه دارد.