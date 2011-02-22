بررسی 1200 درخواست مردمی از تامین اجتماعی در سفر رهبر انقلاب به قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجتبی موسوی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ارجاع نامه‌های مردمی سفر مقام معظم رهبری به اداره کل تامین اجتماعی استان، با تشکیل ستادی در این اداره کل متشکل از مدیرکل، معاون، کار‌شناسان ارشد، مسئولین مراکز مشاوره و رسیدگی به شکایات، به بیش از 1200 درخواست مردمی به صورت منظم رسیدگی شد.



وی با بیان اینکه این تعداد درخواست مکتوب مردمی در جریان سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم به این اداره کل ارجاع شد، اظهار داشت: مضمون اغلب آن‌ها رسیدگی به سوابق بیمه‌ای، درخواست بازنشستگی، درخواست از کارافتادگی و بدهی بیمه‌ای است.



موسوی بیان داشت: کلیه درخواست‌ها در ستاد مربوطه به صورت کار‌شناسی بررسی و تاکنون به بیش از 90 درصد آنها پاسخ کتبی داده شده و از طریق پست ارسال گردیده است و مابقی آن نیز به لحاظ مراحل اداری در حال بررسی است.



وی خاطر نشان کرد: برخی درخواست‌ها که نیاز به بررسی بیشتر داشت از شخص درخواست کننده دعوت شد و به صورت حضوری و از طریق ملاقات با مدیرکل، مشکل آنان بررسی و کار‌شناسی شد.



مدیر کل تامین اجتماعی استان قم اظهار داشت: اغلب درخواست‌ها دارای موانع قانونی بود که تمام اهتمام بر این بوده است که راهنمایی‌های لازم جهت رفع مشکل مردم ارائه گردد.



وی در پایان بیان داشت: تمام سعی ما بر این بود که با توجه به اهمیت سفر رهبر معظم انقلاب، درخواست‌ها در اسرع وقت و به صورت دقیق و کار‌شناسی بررسی و پاسخ نیز در اسرع وقت به افراد ارسال شود و رسیدگی‌ها در عین احترام و حفظ حقوق دو جانبه بیمه شدگان سازمان باشد و امیدواریم در این راه گام برداشته باشیم.