برگزیدگان جشنواره مهرآفرینان فاطمی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده سکینه نورانی افزود: هزار و 236 دانش آموز و فرهنگی مازندران در این جشنواره در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری شرکت کردند.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در دو محور دانش آموزی و زنان فرهنگی برگزار و برگزیدگان اول تا سوم رشته های مختلف جهت شرکت در مرحله کشوری به وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند.

نورانی تصریح کرد: در بخش فرهنگیان در رشته مقاله رقیه اسماعیلی، سکینه سیاری و فاطمه صالحی اول تا سوم شدند و در رشته وبلاگ فاطمه غضنفری اول و پردیس پیرایش دوم شد.

وی افزود:در بخش دانش آموزی در رشته مقاله فاطمه شاهمنصوری، ندا باجان و شقایق حمزه رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و در رشته پوستر محبوبه فیروزی و در رشته فیلم کوتاه تهمینه موسی پور مقیمی در رشته فیلم کوتاه اول شدند.