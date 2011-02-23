افزایش مزد 90 کارگران جهشی نخواهد بود/ سخنگوی مرکز آمار نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه مراسم بهره برداری از پرتال جامع سازمان فنی و حرفه ای و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص موضع صریح و روشن وزارت کار و مجموعه دولت در خصوص نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده، گفت: شما مزد را می خواهید اضافه کنید که چه بشود؟ این کار انجام می شود تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

تعیین دستمزد 3 جانبه است

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: این موضوع در شورای عالی کار دنبال می شود و معمولا در هفته پایانی اسفند ماه اعلام می شود و سازوکار آن هم بر اساس 3 جانبه گرایی است؛ یعنی نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در یک فضای دوستانه و صمیمانه می نشینند و با بحثهای کارشناسانه گفتگو می کنند و جمع بندی را به عنوان نتیجه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی اعلام می کنند.

شیخ الاسلامی ادامه داد: به همین جهت من فکر می کنم تا قبل از جمع بندی نهایی در آن شورا ما نباید هیچ اظهارنظری داشته باشیم تا آن شورا بتواند کار خود را ادامه دهد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد اینکه به نظر می رسد نظر دولت با کارگران و کارفرمایان که آنها معتقدند افزایش دستمزد حتما اتفاق خواهد افتاد، متفاوت است و بیشتر به دنبال عدم افزایش آن است؟ ما نظرات را در جلسه شورای عالی کار ارائه می کنیم و در آنجا نیز بحثها دوستانه خواهد بود.

وزیر کار تاکید کرد: البته ما حرف ایی داریم ولی دلیلی ندارد ما آن حرفها را در سطح رسانه ها و جامعه مطرح کنیم، قبل از اینکه موضوع نهایی شود. هم اکنون 6 ماه است که روزنامه ها و سایتهای خبری در مورد دستمزد مطالبی را ارائه می کنند و در مورد مزد حرف می زنند.

شیخ الاسلامی با طرح این سئوال که با پوشش گسترده مسائل و موضوعات مرتبط با دستمزد چه چیزی عاید مردم و کارگران شده است؟ تصریح کرد: ما که دنبال سوژه سازی و موج آفرینی نیستیم و دنبال کارهای سیاسی و حاشیه ای هم نیستیم، اصل کار این است که در مورد دستمزد باید تصمیم گرفته شود که یک سازوکار کاملا قانونی دارد.

به گفته وی، در همه سالهای گذشته بر اساس یک سازوکار متعارف و شناخته شده دستمزد تعیین و اعلام شد ولی قبل از زمان خودش ما و نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار اعلام می کنیم.

سیاسی کاری و حاشیه پردازی نداریم

وزیر کار در مورد امکان تعدیل نیروی کار پس از افزایش حداقل دستمزد، اظهار داشت: چرا باید چنین اتفاقی بیفتد و دستمزدها غیرمتعارف افزایش یابد؟ هدفمندی یارانه ها حتما موجب توانمند شدن جامعه کارگری کشور به صورت اعم به خصوص حداقل مزد بگیران شده و اثر منفی نداشته است تا ما بخواهیم به صورت جهشی مزد را افزایش بدهیم و دلیلی برای آن وجود ندارد.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه همه اعضای شورای عالی کار به این معنا واقف هستند و آن را قبول دارند و کارگران نیز همین نظر را دارند، گفت: کدام کارگری در اثر اجرای هدفمند کردن یارانه ها قدرت خرید وی تضعیف شده است که الان بخواهند برای جبران آن افزایش مزد به صورت جهشی بدهند.

وی در مورد جایگزینی پوششهای اجتماعی به جای افزایش دستمزد سالیانه به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز، بیان داشت: این موضوعات قابل بررسی است و به هر حال اگر چنین نظری مطرح باشد در جلسات شورای عالی کار بررسی و دنبال می شود.

نظر رئیس جمهور برای نرخ بیکاری حتما قبول است

وزیر کار و امور اجتماعی، افزایش مزد را با هدف افزایش قدرت خرید و توانمند سازی کارگران دانست و افزود: حال اگر ما این موضوع را بتوانیم به هر ترتیب دیگری نیز انجام دهیم که مورد قبول همه شرکای اجتماعی از دولت، کارگرا و کارفرما شود چه اشکالی دارد؟

شیخ الاسلامی در خصوص نظر رئیس جمهور در خصوص نرخ بیکاری 9 تا 10 درصدی کشور، تاکید کرد: من چه کاره ام که نظر رئیس جمهور را تائید نکنم و حرف ایشان حتما کارشناسی است.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در تابستان و پاییز سال جاری برای اولین بار اعلام نرخ بیکاری با تاخیر بسیار زیادی از سوی مرکز آمار ایران مواجه شده است و به نظر می رسد که نرخ بیکاری از سوی این مرکز به دولت اعلام شده است ولی به صورت رسمی اعلام نمی شود؟ گفت: چیزی به دولت اعلام نشده است و دلیلی نیز ندارد که مرکز آمار به نتیجه برسد و نرخ را اعلام نکند.

من سخنگوی مرکز آمار نیستم

وزیر کار سپس در این مورد که مرکز آمار در جلسات شورای عالی اشتغال حضور دارد و حتما در مورد وضعیت بیکاری کشور بررسی ها و نتیجه دریافت های خود را ارائه کرده است و اگر نه هم دلایلی را برای آن اعلام کرده است؟ بیان داشت: از ایشان بپرسید؛ من که نه رئیس مرکز آمار هستم و نه سخنگوی این مرکز.

شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد اینکه مرکز آمار مدتها پیش اعلام کرده بود که فقط آمار و وضعیت یک استان باقی مانده است که باید جمع بندی نهایی (در مورد نرخ بیکاری تابستان) صورت گیرد، گفت: خوب ادامه آن را نیز از همان ها بپرسید چون من در خصوص آمار هیچ مسئولیتی ندارم و سخنگو نیز نیستم.

وی ادامه داد: در مورد آمار باید از مرکز آمار بپرسید چون آنها مسئول ارائه این نوع آمارها هستند و من نباید جواب این موارد را بدهم.

زودبازده‎ها جایی نمی‌روند، هستند

وزیر کار در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این خصوص که معاون توسعه اشتغال وزارت کار به تازگی اعلام کرده است که دیگر زودبازده ها محور اشتغال زایی نخواهند بود و آیا این به معنی چرخش سیاست های وزارت کار محسوب می شود؟ تصریح کرد: خیر، ایشان به این صورت نگفته اند و باز هم متاسفانه سوء برداشت صورت گرفته است.

شیخ الاسلامی اظهار داشت: بنگاه های زودبازده جزء لاینفک و جدایی ناپذیر بازار کار و جامعه ما و همه جوامع است و اتفاقا بیشترین سهم را بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده دارند و در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا گاهی تا 98 درصد بنگاه ها کوچک و زدوبازده هستند چرا نباید مورد توجه باشند؟

وی تاکید کرد: ایشان(معاون توسعه اشتغال وزارت کار) گفته اند که زودبازده ها در جای خود محفوظ است و ما رویکردها و برنامه های دیگری را هم به موازات دنبال می کنیم و فقط به بنگاه های زودبازده توجه نداریم و کارهای فراوانی نیز انجام می دهیم و شما شاهد هستید که فعالیت های بسیار زیادی در کشور در جهت اشتغال زایی صورت می گیرد.

وزیر کار گفت: توجه به بنگاه های زودبازده نیز نباید هیچ گاه به معنی نفی بنگاه های بزرگ و متوسط باشد و همه اینها باید با هم دیده شوند و معاون وزارت کار چنین چیزی را عنوان نکرده اند چون اصلاحیه آن در رسانه ها درج شده است.

بیمه کارگران ساختمانی، سهام عدالت

به گفته شیخ الاسلامی، اینکه ما بتوانیم با پوشش های حمایت های اجتماعی در جهت افزایش توان خرید و برخورداری بیشتر جامعه کارگری عمل کنیم یک امر کاملا درستی است که ما دنبال می کنیم. ما در چند روز گذشته با لطف رئیس جمهور دستور اعطای سهام عدالت به کارگران را به وزیر اقتصاد داشتیم که این موضوع در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید در مورد بیمه کارگران ساختمانی نیز صحبت شود، اشاره کرد: در این بخش نیز یک مطالبه دیرینی طی سالیان متمادی وجود داشته است اما در همین اواخر جامعه عمل به خود پوشید و عملی می شود. همچنین سایر حمایت هایی نیز در جریان است.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه مشاغل خانگی و برنامه روشن بانک ها برای تسهیلات دهی به این طرح ها، گفت: بانک ها در همه سفرهای استانی قرار شده است که مبالغی متناسب با نیاز و ظرفیت استان ها برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص داده شود.

عملکرد بانک‎ها در مورد مشاغل خانگی

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: از سفر هیئت دولت به استان زنجان تاکنون در 8 یا 9 استان از 15 تا 20 و 30 میلیارد تومان برای پرداخت به مشاغل خانگی داشته ایم و برای اتمسال نیز 100میلیارد تومان سیستم بانکی کشور تعهد کرده است که برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: البته تا جایی که من اطلاع دارم هنوز خیلی چرخش کار به سرعت و اندازه مطلوب خود نرسیده است. ظاهرا به دلیل برخی مشکلات و محدودیت منابع قرض الحسنه هنوز به این کار جامه عمل پوشیده نشده است، اما در اراده مدیریت بانکی کشور به خصوص رئیس کل بانک مرکزی، امیدواریم به زودی انجام شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد ایجاد سازمان ملی مهارت، تصریح کرد: هم اکنون آموزش های مهارتی به صورت پراکنده انجام می شود و در بسیاری از مواقع نیازهای بازار کار به خوبی دیده نمی شود و در مواردی استاندارهای لازم در پذیرش دانشجو و آزمون و اعطای گواهینامه ها وجود ندارد.

موازی کاری در آموزش‎های مهارتی

به گفته شیخ الاسلامی، انسجام و برنامه دقیق مورد نیاز هم اکنون در آموزش های مهارتی وجود ندارد و موازی کاری زیادی انجام می شود و آن بهره لازم از مجموعه منابع ملی و منابع سخت افزاری و نرم افزاری صورت نمی گیرد. نظام ملی مهارت در پی آن است که مجموعه آموزش های مهارتی را در کشور به صورت منسجم و یکپارچه و کاملا استاندارد ارائه کند.

وی تاکید کرد: برای این موضوع نیاز است سازمانی متولی امر باشد که پیش بینی شده است سازمان ملی مهارت مبادرت به انجام این کار بکند. ما امیدواریم به زودی در کشور شاهد باشیم تا به موازات آموزش های تئوریک و آکادمی که صرفا مباحث نظری است یک نظام آموزشی مستقر شود که دانش آموختگان اطلاعات و مهارت را یکجا فرابگیرند.

جلسات شورای‎عالی اشتغال

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در شورای عالی اشتغال و روند برگزاری جلسات آن، اظهار داشت: جلسات در حال حاضر به صورت منظم برگزار می شود و قرار است در یکشنبه هفته آینده نیز چهل و چهارمین جلسه برگزار شود.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: معمولا در جلساتی که برگزار می شود یک مروری بر عملکرد بانک ها داریم و گزارش وزارت تعاون در مورد سامانه ثبت نام جویندگان کار نیز ارائه خواهد شد و بحث های دیگری نیز در این زمینه صورت می پذیرد.