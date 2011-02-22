۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۱۸

هشدار شالوم به نتانیاهو:

با توجه به ناآرامیهای منطقه اسرائیل باید به دنبال منابع جدید انرژی باشد

معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی با وحشت از موج جنبشهای مردمی در خاورمیانه از دولت صهیونیستی خواست به دنبال منابع جدیدی برای تامین انرژی خود باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "سیلوان شالوم" معاون "بنیامین نتانیاهو" درباره پیامدهای ضد صهیونیستی جنبشهای مردمی در کشورهای خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.

وی از دولت صهیونیستی خواست با توجه به ناآرامی منطقه به دنبال منابع انرژی دیگری برای تامین نیازهای خود باشد. به گفته وی رژیم اشغالگر قدس باید در اوضاع نابسامان کنونی استقلال خود را در زمینه انرژی به دست آورد.
 
این در حالی است که سقوط دولتهای دیکتاتور مصر، تونس و در معرض خطر قرار گرفتن دیگر دولتهای دست نشانده در منطقه مقامهای رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته و آنها را به یافتن راههایی برای حفظ موجودیت این رژیم واداشته است.
 
به ادعای شالوم، یافتن منابع دیگر انرژی می تواند اقتصاد صهیونیستها را بهبود ببخشد. وی در بخش دیگری از اظهارات خود به عبور دو کشتی ایرانی از کانال سوئز اشاره و از این موضوع ابراز نگرانی کرد.
