تامین اجتماعی با مشکل کمبود نیروی متخصص مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رحمت الله حافظی شامگاه سه شنبه در یک نشست خبری در بندرعباس با اشاره به اینکه سفر به استان هرمزگان چهارمین سفرش به استانهای کشور است، بیان داشت: پیش از سفرهای استانی کارشناسان تامین اجتماعی به آن استان مربوطه سفر می کنند و پس از بررسی مشکلات تامین اجتماعی در آن استان این مشکلات را به بنده ارائه می کنند.

وی افزود: در سفرهای استانی ما از مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی در هر استان بازدید می کنیم و از نزدیک با مشکلات خاص مردم در هر استان آشنا می شویم.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اظهار داشت: طی جلساتی که با استانداران هر استان همانند استاندار هرمزگان در این سفر برگزار می کنیم سعی می کنیم که مشکلات مربوط به تامین اجتماعی در هر استان را به طور همه جانبه بررسی و راهکارهای حل این مشکلات را با استفاده از نظرات کارشناسان پیدا کنیم.

حافظی با اشاره به کمبود نیرو در تامین اجتماعی، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی هم اکنون از کمبود نیروی متخصص به خصوص در بخشهای بیمه ایی و درمانی به شدت رنج می برد و برای حل این مشکل تامین اجتماعی اواسط سال آینده آزمون استخدام نیرو را در سطح کشور برگزار می کند.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در تامین اجتماعی، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای استخدام و از طریق برگزاری آزمون در اواسط سال آینده کمبود نیروی پرستار در تامین اجتماعی هم برطرف می شود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: امیدوارم با جذب نیروهای جدید نیاز تامین اجتماعی در خصوص نیروی درمانی تا حد زیادی برطرف شود.