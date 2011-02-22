به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش سه شنبه در مراسم ابلاغ احکام رؤسای سازمان‌های نهضت سوادآموزی، مدارس غیردولتی و مشاور وزیر در نهضت سوادآموزی، با اشاره به مبحث ساماندهی و تغییر ساختار در آموزش و پرورش اظهار داشت: ساختار موجود باید روان شود و شرایط باید به گونه‌ای باشد که این وزارتخانه هر قدر جلو رود، مسئولیت‌ها در آن شفاف‌تر شود.

وی با تأکید بر تولید فکر در سطح ستاد وزارتخانه افزود: نوع کار در آموزش و پرورش باید از نوع بارش باران باشد و نه از نوع قطره‌ای و محدود، تا توان پاسخگویی به هجمه‌های گوناگون را داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش به روز بودن را یکی از نکات ویژه در آموزش و پرورش دانست و با اشاره به تأسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این مرکز، رقابت سنگینی برای اتصال به شبکه و هوشمندسازی مدارس در میان استان‌ها ایجاد شده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر پرورش نخبگان تصریح کرد: در ساختار جدید آموزش و پرورش با تلفیق مراکز موجود، مرکزی با عنوان "مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان " تأسیس می‌شود و بخش‌های دیگری که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در جایگاه "معاونت " این مرکز مشغول به کار خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: تعریف جدید از یک مسئولیت، تقویت آن است نه حذف آن، تا بتواند بر اساس شرایط روز با بیشترین ظرفیت و با بالاترین بهره‌وری فعالیت کند.