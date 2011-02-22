دهها هزار نفر در بحرین علیه رژیم حاکم تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری اعلام کردند: دهها هزار نفر امروز در تظاهراتی در پایتخت این کشور شرکت کردند.

این تظاهرات به علت حضور نداشتن نیروهای امنیتی به صورت روان برگزار شد در میدان اللولو به اوج خود رسید و شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی در سرنگونی حکومت و رئیس آن "خلیفه بن سلمان آل خلیفه "سر دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات نام تظاهرات خود را وفاداری به شهداء نامیدند. آنها عکسهای شهیدان را در دست داشتند و شعارهایی با این مضامین سر دادند؛ مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند، گفتگویی قبل از سرنگونی رژیم صورت نخواهد گرفت.

در پایان این تظاهرات به دعوت گروههای سیاسی از جمله الوفاق برگزار شده بود بیانیه شرکت کنندگان قرائت شد. استعفای دولت، تشکیل دولت نجات ملی که فضا را برای آزادی های سیاسی و امنیتی سریع فراهم کند، قانون اساسی جدید، ایجاد نظام پادشاهی مشروطه، آزادی زندانیان سیاسی و شروع تحقیق بی طرفانه درباره اقدامات کشتارهای بحرین از خواسته های تظاهرات کنندگان بود.