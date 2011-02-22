ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره‌ فیلم پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی ناجا در این باره اظهار داشت: به منظور حفظ، استمرار، ارتباط و تماس بیشتر میان پلیس و جامعه هنری در نظر داریم تا دبیرخانه‌ فصلی چهارمین جشنواره فیلم پلیس را به دبیرخانه دائمی این جشنواره تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی موجب خواهد شد تا جشنواره فیلم پلیس با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در زمان آزادتری نسبت به پیگیری و تحقق اهداف خود گام بردارد.

کارگر با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات اجتماعی در آثار سینمایی گفت: جشنواره فیلم پلیس از دوره قبل تاکنون تلاش کرده در راستای سیاست‌های کلان ناجا مبنی بر پیشگیری اجتماعی و ایجاد امنیت پایدار اجتماعی از ابزار موثری چون سینما در بخش‌های مختلف به نحو مطلوبی استفاده کند.

طبق اعلام ستاد خبری چهارمین جشنواره‌ فیلم پلیس، چهارمین جشنواره‌ فیلم پلیس با رویکرد «پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی» به دبیری «علی سلطانی» 11 تا 14 تیرماه در تهران برگزار می‌شود.



