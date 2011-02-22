به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز سه شنبه در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی اظهار داشت : فرهنگ اصلی ترین ماموریت انقلاب است و چنانچه فاقد این مولفه مهم معرفی شود، انقلاب معنا و مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : در اندیشه اسلامی حتی فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نیز باید در خدمت فرهنگ،کمالات انسانی و ارزش های الهی قرار گیرد .



دکتر احمدی نژاد مزیت نسبی و نقطه قوت ملت ایران در عرصه های سیاسی و بین الملی را فرهنگ دانست و گفت: در عرصه جهانی نقطه قوت ملت ایران فرهنگ است. اگرچه در عرصه های اقتصادی و سیاسی گلوگاه های جهانی در دست دشمنان ملت ایران قرار دارد اما عرصه فرهنگ که با جان و دل انسان ها آمیخته است از مزیت‌ها و نقاط قوت ملت ایران محسوب می شود.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه نقش فعالیت های فرهنگی بسیار فراتر از پاسخگویی به یک هجمه فرهنگی است، اظهار داشت: در هر عرصه‌ای قرار گرفتن در موضع دفاع در واقع به معنای پذیرش شکست تدریجی و موجب عقب نشینی های پی در پی خواهد شد .

رئیس جمهور اظهار داشت : دشمن به دنبال تخریب فرهنگی است و هر ملتی که کوچکترین اثری از اصالت های انسانی و معنوی داشته باشد، دشمنان با برنامه ریزی آن ملت را مورد هجوم قرار می دهند.



وی افزود: اگرچه در فعالیت های فرهنگی در موضع هجوم قرار داریم اما در حال جنگ نیستیم و باید تلاش کرد تا عرصه های جهانی از اندیشه، جهان بینی و مکتب تعالی بخش لبریز شود .



دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه امروز اندیشه اومانیسم و سرمایه‌داری رو به اضمحلال و سقوط است اظهار داشت : این اندیشه در دهه‌های اخیر هیچ ایده، تحلیل و افق جدیدی به بشریت عرضه نکرده و این بدین معناست که سوخت تاریخی این اندیشه رو به پایان بوده و دیگر کارکردی ندارد و نقش خود را از دست داده است.



رئیس جمهور با اشاره به آغاز بیداری اسلامی در جهان و اینکه دنیا به دنبال راهی نو و گسترش عدالت ، پاکی و صلح واقعی است گفت: فطرت انسانها در حال بیداری است و بشریت گرایش شدیدی به پاکی و عدالت و صلح واقعی پیدا کرده است که باید به این نیاز پاسخ داده شود و در این راستا اندیشمندان ایرانی و در محوریت آنها علما و روحانیون می توانند نقش موثری ایفا کنند.



رئیس جمهور با بیان اینکه با کار پراکنده و بی هدف نمی توان به نیازهای بشریت پاسخ داد، اظهار داشت: کار هدفمند یعنی اینکه همه تلاش ها و فعالیت ها در یک راستا هم افزا و در جهت پاسخگویی به نیازهای روز بشری قرار گیرد.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی ایران از نظر فرهنگی عقب رفت داشته است در اشتباه هستند چراکه شرایط امروز ملت ایران با 32 سال گذشته قابل مقایسه نیست ملت ایران پس از انقلاب اسلامی در داخل و در عرصه های جهانی به لحاظ فرهنگی روند صعودی داشته است و امروز همبستگی ملی، هوشمندی، آگاهی، آرمانهای انقلاب، خودباوری، امید به آینده و ایمان زلال در بین ملت ایران موج می زند.



رئیس جمهور ادامه داد: امروز نسل سوم و چهارم انقلاب بسیار هوشمندتر و متعالی تر از نسل اول در صحنه و دفاع از آرمانهای انقلاب حضور دارند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه موقعیت و وضعیت سیاسی انقلاب تابعی از وضعیت فرهنگی کشور است، تصریح کرد: اگر ملت ایران در عرصه فرهنگی دچار آسیب می شد، بی تردید جلوه سیاسی انقلاب هم دچار آسیب می‌شد در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سیاسی رو به پیشرفت بوده و در عرصه جهانی تاثیر گذار و فعال است.



رییس جمهور با طرح این سوال که چرا دنیای استکباری در کار ضد فرهنگی خود قوی و منسجم عمل می‌کند ؛ گفت: نظام غرب مفاهیم را ساده و در دسترس قرار داده و دائما آن را ترویج می کنند از این رو در همه عرصه های اجتماعی ، سیاسی و حتی اقتصادی هیچ کس علیه این مفاهیم سخنی به میان نمی آورد بنابراین مفاهیم اساسی فرهنگی خود را تبیین کرده و تصویر واحدی از آن ارائه دهیم.



دکتر احمدی نژاد افزود: دولت برای جبران این کاستی ها در گام اول و در جریان سفرهای استانی به دنبال ایجاد ذهنیت های مشترک در عرصه فرهنگ و ارائه تصویری واحد از فعالیت‌های فرهنگی است .



رییس جمهور هدف از فعالیت های فرهنگی را تربیت و هدایت انسان برشمرد و اظهار داشت : تربیت به معنای بالفعل کردن استعدادهای الهی انسان و تنظیم رفتارها بر اساس موازین اسلامی و صحیح است.



دکتر احمدی نژاد تربیت و هدایت را نیازمند چند ویژگی دانست و اظهار داشت : فردی که به دنبال انتقال ارزش ها و اخلاقیات اسلامی و الهی به تربیت شونده است ابتدا باید این اخلاقیات را در وجود خود ایجاد کرده باشد ضمن اینکه انتقال ارزشها نیازمند عشق و محبت است با برخورداری از این مولفه‌ها است که تربیت و هدایت اثربخش و سازنده خواهد بود.



وی افزود: باورم این است آن عاملی که موعظه‌ها را اثر بخش می کند، عشق ، ایمان و پیوستگی موعظه گر با امام و انسان کامل است. خارج از امام و خط ارتباط با امام هستی هیچ ارزشی برای اتکاء و معرفی وجود ندارد.



وی خاطر نشان کرد : هدایت زمانی معنا پیدا می کند که هدف و قله حرکت مشخص باشد انسان کامل قله کمال انسانی است و انسان برای حرکت در این مسیر، معیاری جز امام و انسان کامل ندارد.



وی افزود: هدف اصلی از فعالیت های فرهنگی قرار دادن انسان در صراط مستقیم الهی است و صراط مستقیم غیر از وجود نازنین امام عصر (عج) و انسان کامل نیست .



دکتر احمدی نژاد افزود: جمهوری اسلامی که نظام متصل به امامت و ولایت است، ماموریت دارد تا بشریت را به امام هستی دعوت کند و در این راستا اقتصاد، سیاست و عمران و آبادانی پشتوانه این ماموریت محسوب می شوند .



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه زمان آن فرا رسیده که به بشریت الگوی مناسبی برای رسیدن به کمال معرفی شود گفت: ملت ایران در مقابل نظام سرمایه داری که موضوعاتی مانند دمکراسی ، اومانیسم و اصالت تمایلات انسانی را به بشریت معرفی کرده و موجب سقوط انسان را فراهم کرده است می تواند بشریت را به خزانه الهی یعنی بقیه الله دعوت کند.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باید با ادبیات جهانی با ملت ها سخن بگوییم ؛ اظهار داشت : باید اسلام ، انسان کامل ،‌حقیقت توحید و جامعه جهانی را با زبان فهم امروز جهان، تبیین و معرفی کنیم .



وی با اشاره به تمرکز شیطان برای دور کردن انسان ها از حقیقت امام هستی گفت : به فضل الهی ملت ایران از وسوسه شیاطین و همه مدعیان دروغگو عبور کرده و حرکت نورانی خود را تا رسیدن به قله های کمال با قدرت و درخشندگی ادامه خواهد داد .



رئیس جمهور تصریح کرد : دشمنان امروز توحید، که سرسخت ترین ، فریبکارترین و با نفوذترین در طول تاریخ هستند در آستانه سقوط و اضمحلال قرار دارند و به فضل الهی روز غلبه حق بر باطل خواهد رسید.



در ابتدای این دیدار تعدادی از روحانیون و اساتید حوزه های علمیه با بیان اینکه دولت دهم همواره در مسیر تقویت رابطه خود با علما و روحانیون بوده خواستار فراهم شدن زمینه ای از سوی دولت در جهت ارائه تبلیغات روحانیت که نتایج فرهنگی را در جامعه به همراه خواهد داشت پرداختند و به مسائل و مشکلات فرهنگی و راهکارهایی نیز اشاره کردند.

