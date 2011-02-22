۳ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۶

سفارتخانه های مصر موظف به توقیف اموال مبارک در جهان شدند

وزارت امور خارجه مصر به دفاتر خود در کشورهای جهان دستور داد تمام داراییهای دیکتاتور پیشین این کشور را شناسایی و مصادره کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی این حکم وزارت امور خارجه مصر از تمامی سفارتخانه های این کشور در اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و دیگر کشورها خواست داراییهای مبارک، همسر، فرزندان و همسران فرزندان وی را در هر نقطه ای از جهان شناسایی و مصادره کنند.

این اقدام در پی حکم دادستان کل مصر مبنی بر توقیف اموال و داراییهای "حسنی مبارک" در سراسر جهان صورت می گیرد. در همین حال شماری از مقامهای دولت مبارک به اتهام سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی و اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته اند.
 
ثروت خاندان مبارک بیش از 70 میلیارد دلار تخمین زده می شود که عمدتا در خارج از مصر قرار دارد. برخی گزارشها نیز از وجود اموال، داراییها و حسابهای بانکی دیکتاتور سابق مصر و پسرانش در نیویورک، لندن و دیگر شهرهای غربی حکایت دارد.
 
گفتنی است هفته گذشته شورای عالی نیروهای مسلح مصر از آمریکا خواست که دارایی های حسنی مبارک را بلوکه کند.
